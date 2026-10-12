El Real Madrid necesita impulso europeo en Milán

Nick Smith Jr durante un partido con el Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid desea impulso europeo en Milán

El conjunto madridista arranca una doble jornada semanal en busca de lograr ante el Olimpia Milán su primera victoria a domicilio en Euroliga

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrancará este martes su importante doble jornada semanal en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 con una visita (20.30 horas) al Armani Olimpia Milán italiano, frente al que espera no fallar de nuevo a domicilio para ir escalando posiciones en la clasificación.

El conjunto madridista estrenó por fin su casillero de triunfos en la máxima competición continental el pasado jueves al batir, pese a una irregular segunda mitad, por 86-76 al por entonces invicto Partizán serbio y ahora tiene como objetivo igualar su balance en la quinta y sexta jornada con sus duelos ante el equipo italiano y, en el Movistar Arena, ante el ASVEL Villeurbanne francés, rivales teóricamente asequibles.

El actual subcampeón europeo necesita ir cogiendo confianza en su nuevo modelo de juego que viene de la mano de Pedro Martínez y para ello debe empezar a acumular triunfos, sobre todo en la exigente Euroliga donde apenas hay respiro y la igualdad aumenta aún más cuando toca salir de visitante, un aspecto que al Real Madrid además parece seguirle costando.

El equipo madrileño encadenó con derrota sus tres primeras salidas europeas consecutivas y eso ya le ha hecho perder un terreno con los puestos altos. Para no ceder más, debe ganar a un Olimpia que tampoco ha arrancado bien la competición, pero que no se le he dado demsiado bien cuando ha tenido que rendirle visita, con tres derrotas en las tres últimas campañas.

El Real Madrid viene de firmar un buen partido en la Liga Endesa ante el Kid&Us Manresa, al que arrolló con el baloncesto ofensivo que se espera de su nuevo técnico y que sobre todo debe ir sufriendo en la menor medida posible esos altibajos que se están viendo, todavía con cierta falta de acoplamiento entre algunos jugadores.

Pedro Martínez aprovechó el choque liguero ante el conjunto catalán para repartir algo los minutos, dando descanso al alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot y al pívot Damien Jones, en un equipo que tiene la única baja, además de la conocida de Usman Garuba, de Gaby Deck para medirse a un equipo lombardo cuyo único triunfo europeo hasta el momento fue en el Unipol Forum ante la Virtus Bolonia por un ajustado 86-84. El resto claras derrotas a domicilio ante el Partizán (92-76), el Kosner Baskonia (86-76) y el Maccabi Tel Aviv (97-79).

Derrotas cuyos números parecen evidenciar que el equipo que entrena Giuseppe Poeta no anda demasiado bien en los dos lados del aro, sobre todo a nivel defensivo. El Olimpia renovó también con profundidad su plantilla, de la que salieron dos jugadores importantes a nivel ofensivo como Armoni Brooks, con destino Valencia, y Shavon Shields, que puso rumbo al Fenerbahce. Moses Wrigth, Alec Peters y Devon Hall, tres de sus fichajesm son algunas de sus mejores piezas junto al veterano Marko Guduric.

"Olimpia es un muy buen equipo con jugadores tremendamente experimentados en la competición. En su campo suele ser un equipo que juega con mucha confianza y determinación. Sabemos que fuera siempre es más difícil para todo el mundo. Es un equipo que tiene muchísima variabilidad táctica en su defensa, hacen muchísimas cosas diferentes. Tenemos que estar leyendo y adaptándonos a todas las cosas que van a ir haciendo y luego, como siempre, ser fieles a los valores que entrenamos y a la identidad que queremos tener. Y pensar que tenemos que ir mejorando cosas con el día a día", advirtió Martínez en declaraciones en la web del club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ARMANI OLIMPIA MILÁN: Bolmaro, Hall, Guduric, Peters y Wright --posible quinteto incicial--; Thompson, Booker, Burnell, Cole, Mathews, Ricci y Diop.

REAL MADRID: Maledon, Smith Jr, Abalde, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot, Pradilla, Campazzo, Jantunen, Feliz, Jones, Procida, Sarr y Llull.

--ÁRBITROS: Belosevic, Trawicki y Thepenier.

--PABELLÓN: Unipol Forum.

--HORA: 20.30/#Vamos 2.