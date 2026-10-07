Archivo - Theo Maledon y Carlik Jones durante el Real Madrid-Partizán de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid necesita con urgencia su fortín europeo

El conjunto madridista se estrena lleno de dudas en el Movistar Arena en la Euroliga ante el enrachado Partizán de Joan Peñarroya

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afronta este jueves (20.45 horas) necesitado su primer partido como local en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 después de un mal arranque de temporada con tres derrotas en sus tres primeros partidos a domicilio, una racha que espera cortar en la visita del entonado Partizán serbio.

El nuevo proyecto madridista ha empezado titubeante tanto a nivel continental como a nivel nacional, aunque en la Liga Endesa, al menos, ha sabido solventar, con muchos apuros, sus dos primeros choque para no convertir en muy grave la situación, con las alarmas encendidas ya la semana pasada en Sofía.

Allí, el actual subcampeón de Europa firmó su tercer revés consecutivo en la máxima competición continental tras caer por 102-98 ante el Hapoel Tel Aviv israelí, en un duelo donde llegó ir 22 puntos abajo y en el que tampoco pudo ser regular en el cuarto decisivo. Una derrota que se unió a las sufridas ante el Dubai BC (78-77) y el Anadolu Efes turco (94-84), que han provocado que ya marche a remolque en este inicio de Euroliga y con los 'viejos fantasmas' de su flojera a domicilio de la pasada campaña.

Entonces, el Real Madrid supo compensar su discreto 6-13 como visitante con un gran 18-1 en el Movistar Arena donde sólo fue capaz de ganar el Panathinaikos griego y ahora espera cimentar otra racha igual y alargar la de 16 victorias seguidas, incluidos los dos duelos ante el Hapoel en el 'Playoff', que lleva ante sus aficionados, a los que necesita empezar a convencer y ante la que ya se presentó con sufrimiento en su estreno en la Liga Endesa ante el Unicaja (88-86).

El técnico catalán pidió en la previa "paciencia, tranquilidad y perseverancia" para superar este delicado momento que tendrá un importante examen ante el Partizán que entrena Joan Peñarroya y que llega en un momento diametralmente opuesto a la capital tras un prometedor comienzo de 3-0.

El equipo madridista, que no encontró demasiada moral el pasado fin de semana con una nueva sufrida victoria por 107-114 en la Liga Endesa, con prórroga ante el Monbus Obradoiro, un partido que evidenció una vez más que hasta el momento no da con la tecla a nivel defensivo, seguramente el factor más urgente de corregir porque en ataque, con Timothé Luwawu-Cabarrot y Theo Maledon brillando, está funcionando con mejor ritmo, aunque a Pedro Martínez parece estar costándole que sus quintetos en pista se equilibren más como se pudo ver en la derrota ante el Hapoel.

El once veces campeón de Europa, que tendrá la baja de Gaby Deck por una lesión en el hombro y que dio descanso el pasado domingo a Facundo Campazzo, lejos aún de su mejor nivel, tendrá que aparcar todas las dudas frente a un Partizán al que ha ganado en sus últimos ocho enfrentamientos, una racha que inició tras perder los dos primeros en el Movistar Arena en el recordado 'Playoff' de la campaña 2022-2023.

El conjunto serbio ha empezado con fuerza la temporada y parece estar dando continuidad a la mejora que obtuvo cuando Joan Peñarroya llegó al banquillo para suplir la repentina marcha del mito Zeljko Obradovic. De momento, el campeón de Europa de 1992, que se quedó lejos de las eliminatorias el año pasado, ha arrancado con fuerza tras ganar sus duelos al Armani Olimpia Milano (92-76), el Paris Basketball (79-92) y el Bayern Múnich (84-86).

Su plantilla se renovó mucho con las llegadas de jugadores como el pívot Kevarrius Hayes (AS Monaco), los bases Alessandro Pajola y Luca Vildoza (Virtus) o el escolta Kyle Allman (Besiktas), aunque su liderazgo recae sobre uno de los de antaño como el base Carlik Jones, que promedia 18,7 puntos y 6,7 asistencias. Las bajas de Lamar Stevens y Derek Willis merman aún más su ya menor poderío reboteador donde el Real Madrid debe imponer una de sus fortalezas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Luwawu-Cabarrot, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial-- Maledon, Smith Jr, Feliz, Jantunen, Jones, Pradilla, Shulga, Llull, Sarr y Procida.

PARTIZÁN: Jones, Pajola, Thompson, Hayes y Tanaskovic --posible quinteto inicial-- Vildoza, Nakic, Allman, Jekiri, Lauvergne, Sy y Lakic.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Koljensic y Kowalski.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.