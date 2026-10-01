El Real Madrid paga caro un horrible primer tiempo

El conjunto madridista encaja su tercera derrota en la Euroliga tras caer 102-98 ante el Hapoel y pese a levantar 22 puntos de desventaja

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid sigue con su mal momento en este inicio de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 tras encajar su tercera derrota seguida a domicilio al caer por 102-98 ante el Hapoel Tel Aviv israelí, frente al que pagó un horrible primer tiempo y pese a una gran reacción que se quedó sin premio por otro bajón en los minutos claves.

El comienzo madridista en la máxima competición continental tiene las alarmas encendidas y obliga ya a encontrar una buena racha de victorias lo antes posible. Como visitante sigue enredado como la temporada pasada y después de caer en Dubai y Estambul, tampoco encontró alegría en Sofía, exilio de un Hapoel que fue muy superior al inicio y mejor cuando más lo necesitó.

El equipo de Pedro Martínez, que no consigue encontrar el acoplamiento aún entre los suyos, no compareció en los dos primeros cuartos, encajando 63 puntos y viéndose con una renta por encima de los 20 al inicio del tercero. Entonces, despertó y recuperó todo el terreno perdido antes de que su irregularidad le costase un nuevo revés en el cuarto final.

Theo Maledon, con 26 puntos y 7 asistencias para 40 de valoración, fue el mejor merengue, acompañado por Timothé Luwawu-Cabarrot (21) y Walter Tavares (14 y 13 rebotes), mientras que Elijah Bryant firmó también 40 de valoración (22, 13 y 7) para los de Dimitris Itoudis, que se tomaron la revancha de la eliminación de los 'playoffs' del año pasado.

El inicio de partido ya auguraba una tarde difícil para el Real Madrid. Esta vez no fueron las pérdidas sino la defensa del Hapoel, que además salió inspirado en ataque y con mucho acierto desde fuera lo que le permitió mandar en el electrónico. Zach Leday, imparable en este primer cuarto con 13 puntos, lanzó a los locales ante un rival que no podía detener su ataque, con Bruno Caboclo haciendo mucho daño sacando a Tavares de la zona para martillear desde el triple.

La distancia se disparó al 22-10 y aunque el Real Madrid aguantó, se vio desbordado en el segundo periodo donde el protagonismo fue para Vasilije Micic. La estrella local, con 14 puntos, comandó el arreón del conjunto israelí, que metió 34 en los segundos diez minutos y cuya intensidad atrás dejó sin argumentos a los de Pedro Martínez.

Bajo el talento del serbio, muy discreto en los seis enfrentamientos del año pasado entre ambos, y dos triples de Caboclo, se plasmó el mejor juego que se veía en la cacha. El Hapoel ni siquiera se vio afectado por la cuarta falta del brasileño, impecable desde la línea de tres (4/4), y un '2+1' final de Micic le dejó con el choque aparentemente encarrilado (63-43).

GRAN REACCIÓN MADRIDISTA

Sin embargo, el Real Madrid hizo los deberes en los vestuarios y la cara y la energía que ofreció en la reanudación fueron diametralmente opuestas y volvió a haber partido. El Hapoel se puso por encima de los 20 de inicio (67-45), pero entonces el guión varió porque el once veces campeón de Europa encontró la tecla en defensa y la frescura en ataque liderada por Luwawu-Cabarrot y ante un rival donde ni Micic ni Bryant ni Leday aparecían.

El alero francés embocó cuatro triples y firmó 14 puntos en un tercer periodo que abrió un nuevo choque. Junto a Tavares, Nick Smith Jr y Theo Maledon, el Real Madrid firmó un demoledor 0-19 de parcial para ponerse 67-64. Esta vez no se frenó e incluso llegó a tomar brevemente la delantera tras un mate del pívot caboverdiano (74-75), pero todo estaba inesperadamente igualado para los diez minutos finales.

Pero el quinteto que también había funcionado necesitaba aire y sus relevos no pudieron apuntalar su trabajo, sobre todo en ataque donde el equipo madridista estuvo más de cuatro minutos sin anotar. El Hapoel no lo desaprovechó esta vez y con el 5/5 de tres de Caboclo, que poco después se iría eliminado, y otro triple de Micic volvió a amasar una renta interesante (87-78).

Maledon selló un '2+1' vital cuando el panorama se estaba poniendo otra vez sombrío (89-81), con Bryant ahora tomando las riendas en los suyos y conteniendo cualquier nuevo intento de remontada liderado por el base francés y su compatriota Luwawu-Cabarrot. El Real Madrid lo intentó hasta el final y con 97-92 tuvo dos posesiones para haber metido miedo, pero no hubo éxito. La semana que viene, ya en el Movistar Arena, tratará de enderezar el rumbo ante el Partizán.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HAPOEL TEL AVIV, 102 - REAL MADRID, 98 (63-43, al descanso).

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Satoransky (9), Micic (22), Bryant (22), Leday (15) y Caboclo (15) --quinteto inicial-- Oturu (7), Wainright (-), Blakeney (12), Carrington (-) y Odiase (-).

REAL MADRID: Campazzo (3), Maledon (26), Luwawu-Cabarrot (21), Jantunen (7) y Tavares (14) --quinteto inicial--; Smith Jr (12), Pradilla (-), Deck (1), Abalde (2), Okeke (8), Feliz (2) y Jones (2).

--PARCIALES: 29-20, 34-23, 12-32 y 27-23.

--ÁRBITROS: Pukl, Petek y Giovannetti. Eliminaron por faltas a Caboclo, por el Hapoel, y a Luwawu-Cabarrot, por el Real Madrid.

--PABELLÓN: Arena 8888 de Sofía.