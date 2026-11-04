El Real Madrid se queda sin premio ante el Panathinaikos en la prórroga

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido en casa este miércoles en la prórroga por un reñido 112-115 ante el Panathinaikos AKTOR durante la jornada 10 de la fase regular de la Euroliga 2026-27, quedándose los madrileños sin premio pese a lidiar con ausencias sensibles y yendo muchos momentos a remolque contra otro de los aspirantes al título de campeón este curso.

Empezaron mejor los visitantes en el Movistar Arena, volcados hacia su perímetro y con tres triplistas distintos para dar un primer arreón de 4-13 que obligó al entrenador blanco, Pedro Martínez, a pedir tiempo muerto. Condicionado por sus bajas sensibles, el equipo local confió en su aspecto coral y actores secundarios como Chuma Okeke y Olivier Sarr.

Aun así, al Real Madrid le costaba frenar a Sylvain Francisco en la anotación y a Brancou Badio dando asistencias, lo que se unía a su mala estadística de tiro exterior. De hecho, el primer triple merengue en el primer cuarto llegó casi sobre la bocina final, obra de un insistente Sergio Llull para establecer el 18-24 y evitar problemas tempranos.

Eso sí, el banquillo de los atenienses era profundo y se notó en sus rotaciones, sobre todo con la intensidad de Guerschon Yabusele dentro y fuera de la 'pintura'. Él mismo puso el 23-38 con un triple y luego robó un balón a media cancha, sin fructificar su contraataque, pero dejando claro que frente a uno de sus antiguos equipos quería hacerse de notar.

Max Shulga y Kostas Sloukas se intercambiaron triples a continuación y el plan A del Real Madrid, con Andrés Feliz tomando las riendas, dio paso a un plan B con Alberto Abalde como escudero del veterano Llull. La renta griega rondaba siempre el +10, si bien Damian Jones con un 2+1 a 1:40 del descanso rebajó esa frontera y espoleó al cuadro madridista.

También contribuyó Francisco fallando dos tiros lejanísimos en las posesiones finales del segundo cuarto, aprovechadas de inmediato por su rival para acercarse en el marcador (48-51) gracias a aciertos de Feliz y de Abalde. La nota amarga del Real Madrid era la poca aportación de Gabriele Procida, pese a haber tenido oportunidades claras hacia el aro.

Tras pasar por vestuarios, el equipo entrenado por Zeljko Obradovic repitió su estrategia del inicio de partido, sacando a Dinos Mitoglou al perímetro. Se quedaba por tanto en el banquillo Mathias Lessort, la otra gran amenaza de los hombres altos, pese a que antes del descanso había sido clave mientras luchaba con Walter Tavares por la zona.

Aparte de esa batalla de pívots, el ataque del Panathinaikos pasaba a menudo por las manos de Francisco, autor de otro triple para colocar el 55-63 después de consumirse los cuatro primeros minutos de tercer acto. Para contrarrestarlo, Pedro Martínez juntó de nuevo en el parqué a Llull con Jones y poco a poco esa conexión surtió efecto en el juego interior.

Se animaron entonces los blancos y engancharon al público del todo con un contragolpe y canasta de Procida a 3:23 para concluir el tercer periodo, habiendo fijado un empate (63-63) bastante improbable minutos antes. Encalló ahí el 'PAO', sin puntería en varios lanzamientos desde lejos y encomendado a lo que pudiera generar Lessort debajo del tablero.

En el barullo se sintió cómodo el Real Madrid, que volteó el marcador con un triple del renacido Procida y más adelante con otro, inesperado, de Jones. Y frente a ese escenario emergió Kendrick Nunn como referente para que el equipo griego recuperase tono, antes de gastar el minuto 30 con mala cara porque su oponente seguía envalentonado gracias a Abalde.

Con 73-74 arrancó el cuarto cuarto, aún digiriendo el triple a la remanguillé y a tablero que Abalde había improvisado sobre la bocina, cocinando un caldo habitual en las remontadas. Nunn se disparó como anotador de los suyos y Lessort recobró importancia, pero Abalde estaba en modo estelar y Feliz había descansado minutos en el banquillo.

El reloj corría y corría mientras la delantera en el tanteador era volátil. Instante de inflexión pareció un 3+1 de Nunn a 2:03 para acabar el partido, pero los locales siguieron en la 'pomada' (95-97) gracias a otro triple de Jones, éste menos inesperado, cuando restaban 1:15 por agotar en el cronómetro y la prórroga ya amenazaba por la calle Goya.

Lessort calmó al 'PAO' metiendo dos tiros libres a 57.8 de terminar y Abalde contestó rápidamente con una entrada a canasta (97-99), pero como preludio a una pérdida de balón de Francisco en la siguiente posesión de los griegos. Procida estuvo hábil, esprintó, recibió la falta personal del propio Francisco y convirtió sus tiros libres para empatar (99-99).

Después de tiempo muerto, el 'PAO' contaba con 15.5 a favor e hizo un esperpento para poner el balón en juego, aunque Nunn recibió falta de Okeke y atinó desde la línea de personal (99-101). Pedro Martínez pidió tiempo muerto para resolver los 7.2 de reloj, en una acción que se guisó y se comió Feliz con internada hasta el aro (101-101). Prórroga servida.

Y tal y como había acabado el tiempo reglamentario empezó el tiempo extra, con Feliz perforando el aro rival. Respondió Francisco, raudo, y luego en el toma y daca Juancho Hernángomez lució su horrible desempeño, ahora errando un triple esquinado. Nunn parecía el hombre a seguir por los verdes en otro desenlace apretado, cuajando otro arreón (105-109).

Su manejo de bola había guiado un ataque de Isaac Bonga para doblar pase a Lessort, ceñido en el poste bajo y que se inventó una canasta de quilates mientras provocaba falta, añadiendo tiro libre al casillero. El mismo Bonga se agrandó para luchar en la siguiente jugada por un rebote vital e incluso encajar una falta que lo llevó a la línea de personal.

Paulatinamente amplió el 'PAO' su ventaja, con el Real Madrid siendo consciente de que había remado para morir en la orilla. Un triple del omnipresente Feliz, habiendo recibido una falta tonta de Yabusele con todo decidido, echó el cierre a un encuentro de órdago y que le resultó esquivo al conjunto blanco, que acumula un balance de 6-4 en la tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 112 - PANATHINAIKOS, 115 (48-51, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Feliz (27), Luwawu-Cabarrot (4), Abalde (23), Pradilla (2) y Tavares (13) --quinteto inicial-- Procida (8), Llull (8), Smith Jr. (-), Okeke (4), Jones (15), Shulga (4) y Sarr (2).

PANATHINAIKOS: Francisco (19), Badio (7), Hayes-Davis (-), Hernangómez (3) y Mitoglou (9) --quinteto inicial-- Yabusele (6), Lessort (20), Bonga (10), Nunn (33) y Sloukas (8).

--PARCIALES: 18-24, 30-27, 25-23, 28-27 y 11-14.

--ÁRBITROS: Belosevic, Mogulkoc y Bissuel. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena, 10.164 espectadores.