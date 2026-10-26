Archivo - Chuma Okeke, Facundo Campazzo y Matteo Spagnolo durante el Real Madrid-Kosner Baskonia de la Liga Endesa 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere aprovechar la fatiga moral y física de Baskonia

El equipo madridista busca su quinta victoria seguida en la Euroliga ante un rival en mal momento y con pocos efectivos

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia y el Real Madrid abrirán su doble jornada entre semana en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 con un duelo este martes (21.00 horas) en el Fernando Buesa Arena al que llegan con estados de ánimo, deportivos y físicos totalmente opuestos, con los baskonistas 'tocados' y los madridistas al alza.

El conjunto vitoriano no ha arrancando demasiado bien la campaña y ya ha tenido que incluso cambiar de técnico, con el croata Velimir Perasovic relevando al italiano Paolo Galbiati, y buscará coger aire frente al madrileño, que llega en un gran momento y tras dejar atrás las dudas que aparecieron después de un inicio flojo con tres derrotas seguidas.

Los locales han encadenado, entre Euroliga y Liga Endesa, cinco derrotas consecutivas, cuatro de ellas con su nuevo inquilino del banquillo, incapaz de momento de enderezar el rumbo de un Baskonia además plagado de problemas físicos. En la máxima competición continental, como el año pasado, su inicio ha sido malo, y está colista con un balance de 1-6 y con cinco reveses seguidos, sin ni siquiera encontrar cobijo en su feudo de la calle Zurbano donde suele ser más sólido.

El Real Madrid, por su parte, parece que está encontrando estabilidad en el proyecto bajo el mando de Pedro Martínez y se plantará en Vitoria con ocho triunfos al hilo, cuatro de ellas seguidas en la Fase Regular e la Euroliga, y con un baloncesto ofensivo que está empezando a sacar los frutos al manual que suele llevar consigo el técnico catalán.

En los últimos cuatro encuentros, el once veces campeón de Europa ha superado el centenar de puntos, y mostrando además una puntería letal desde fuera, con récord de triples (24) el pasado domingo en su visita al iLERNA Lleida (88-122), que se unen a otra mejor marca europea, los 21 ante el Maccabi Tel Aviv israelí (99-113) el pasado jueves, y con porcentajes por encima del 50 por ciento.

Y ese gran momento ofensivo lo tratará de plasmar ante un Baskonia que parece estar al mejorando un tanto su fortaleza defensiva tras lo visto en las cuatro derrotas en sus cuatro salida seguidas ante la Virtus italiana, La Laguna Tenerife, el Panathinaikos griego y el Valencia Basket. También ha bajado un tanto sus números ofensivos sin alcanzar los 80 puntos en sus últimos cinco choques y sigue con problemas en el rebote, uno de los puntos fuertes precisamente de su rival.

En lo positivo, el actual campeón de la Copa del Rey, que cerrará la doble jornada con visita al ASVEL Villeurbanne francés, ha sabido tomarle la medida al actual subcampeón continental, al que la temporada pasada le ganó los últimos tres duelos, entre ellos la final copera, y que en el Buesa Arena no suele pasarlo bien, aunque en la pretemporada arrolló al equipo vitoriano (121-80).

Además, entre la plaga de bajas que sólo le dejó tener ocho jugadores este pasado domingo en el Roig Arena, ya que podría recuperar al base Kobi Simmons, mientras que Tadas Sedekerskis está descartado y Chris Duarte y Rodion Kurucs lo tienen complicado para intentar echar una mano.

El Real Madrid, que marcha séptimo con un balance de 4-3 antes de una semana importante que cerrará con la visita el jueves el Movistar Arena de un candidato a todo como el Fenerbahce turco, está con su plantilla más fresca y muy amplia, lo que le permite rotar en Liga Endesa donde esta vez descansaron el pívot Damien Jones y el alero Gabriele Procida.

No lo hicieron ni Theo Maledon ni Andrés Feliz, dos jugadores que están siendo sus mejores piezas en este primer tramo de campaña y que serán rivales a vigilar por los locales junto a un ex como Timothé Luwawu-Cabarrot que vuelve a la que fue su casa los últimos años.

"Creo que estamos en un camino nos vamos a ir mejorando y vamos a sacar partidos. Este es un partido contra un equipo especial que siempre está entre mejores de la liga, de Euroliga y que tiene una plantilla muy larga y muy compensada. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo más y apoyo con nuestro público, creo que podemos hacer un buen partido", sostuvo Velimir Perasovic.

"Lo estamos haciendo bastante bien en los últimos ocho partidos y tenemos que ir haciéndolo igual. Creo que el Baskonia ha mejorado muchísimo su competitividad con el cambio de entrenador, son muy sólidos atrás en defensa y es un equipo muy físico y en su campo se debe esperar el mejor baloncesto posible", advirtió por su parte Pedro Martínez.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Baugh, Lawson, Stewart y Faried --posible quinteto inicial--; Frisch, Joksimovic, Santos, Spagnolo, Duarte y Kurucs.

REAL MADRID: Maledon, Feliz, Jantunen, Okeke y Tavares --posile quinteto inicial-- Campazzo, Luwawu-Cabarrot, Abalde, Jones, Smith Jr, Pradilla, Procida, Llull y Sarr.

--ÁRBITROS: Difallah, Kardum y Rossi.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.