El Real Madrid quiere reducir la calculadora

El conjunto madridista necesita ganar en su visita a un eliminado Partizán para poder acabar en el 'Top 6' de la Euroliga

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará este jueves (20.30 horas) la última jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2024-2025 con la clara obligación de ganar en Belgrado a un Partizán serbio ya eliminado para tratar de asegurarse una plaza en el 'Top 6' y evitar así un duro peaje que es el 'Play-In'.

La máxima competición continental llega al cierre de su primera fase con mucha igualdad y sin tener claro el escenario, con el añadido de que, como es habitual, no unifica los horarios por lo que hasta el viernes por la noche no se tendrá conocimiento de la primera foto del posible recorrido para la 'Final a Cuatro' de Abu Dabi del mes de mayo.

En este panorama, el equipo madridista llega también pendiente no sólo de su partido porque hay combinaciones que le mandan al 'Play-In' incluso si sale airoso del Belgrado Arena, aunque sabe igualmente que la derrota sí que le condenaría salvo enorme carambola a tener que pasar por una o dos eliminatorias extras para estar en los 'playoffs'.

Los de Chus Mateo arrancan sextos esta última jornada con un balance de 19-14, pero empatados con el Anadolu Efes turco (5º), el Bayern Múnich alemán (7º) y el Barça (8º), y a un triunfo del AS Monaco (4º). Las matemáticas le permiten ser incluso cuarto para lo que, además de la victoria, necesitaría la derrota monegasca ante el ASVEL Villeurbanne y la del Efes ante el Zalgiris.

En este sentido, el 'basket-average' particular se lo tiene ganado el once veces campeón de Europa al AS Monaco, Bayern, Barça, Estrella Roja y Paris Basketball, estos dos últimos con 18-15 antes del arranque de la jornada 34, mientras que lo tiene perdido con el Efes, lo que le puede perjudicar en el caso del triple empate a 20 victorias con el equipo turco y el blaugrana, que recibe a la Virtus, porque le sacaría del 'Top 6'.

Con todo, el Real Madrid, que jugará el mismo día que el AS Monaco y que el Bayern, que recibe el Fenerbahce turco, se tendrá que centrar en reducir las opciones matemáticas todo lo posible en Belgrado donde, pese a que el Partizán no se juega nada más que el honor, la afición apretará como es habitual y más tras el tenso 'playoff' de 2023 en busca de complicarle las cosas.

El equipo de Zeljko Obradovic no ha podido llegar a la última jornada con opciones ni siquiera de alcanzar el 'Play-In' después de perder cinco de sus seis últimos partidos, pero tratará de cerrar con buena nota su participación apoyado por el plus que le da su incansable grada, aunque puede pesarle la tensión que da el tener un objetivo.

El conjunto madridista debe imponer esa mayor obligación y su actual buen momento en este tramo de temporada, avalado por buenas y valiosas victorias, entre ellas una clave no hace demasiado en la capital serbia ante el Estrella Roja. Diez triunfos consecutivos lleva el líder de la Liga Endesa, la mitad en la Euroliga, y la última de ellas el pasado domingo en el Clásico del Palau Blaugrana ante el Barça.

Tyrique Jones será baja en los locales, donde Carlik Jones y Brandon Davies son sus mejores jugadores a nivel ofensivo, mientras que Bruno Fernando retorna en el conjunto madridista tras perderse los últimos partidos de los madridistas, lo que ha permitido ver una buena versión de Serge Ibaka para aumentar la fuerza por dentro que lidera el mejor momento de Walter Tavares y donde espera ser superior el Real Madrid. Eli Ndiaye será baja por molestias en el hombro.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARTIZÁN BELGRADO: C.Jones, Brown, Marinkovic, Bonga y Koprivica --posible quinteto inicial-- Davies, Ntilikina, Lundberg, Mike, Pokusevski, Nakic y Lakic.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Deck, Garuba y Tavares --posible quinteto inicial-- Feliz, Hezonja, Llull, Musa, Ibaka, Fernando, González y Rathan-Mayes.

--ÁRBITROS: Difallah, Racys y Rossi.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.

--HORA: 20.30/#Vamos.