El alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot durante un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid quiere seguir apuntalando su reacción

El equipo madridista busca equilibrar su balance en Euroliga en la visita del ASVEL de Tony Parker

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid buscará este jueves seguir apuntalando su reacción en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 con su tercera victoria consecutiva en la visita (21.00 horas) a su fortín del Movistar Arena del ASVEL Villeurbann francés que dirige Tony Parker en partido correspondiente a la sexta jornada.

El equipo madridista sigue buscando su mejor baloncesto y enmendar lo antes posible su mal inicio con tres derrotas seguidas en tres partidos a domicilio. Esa mala racha la rompió la semana pasada en casa ante el Partizán serbio, le dio continuidad con su primera alegría a domicilio ante el Armani Olimpia Milán italiano y ahora pretende seguir con su fortaleza continental como local para ponerse con 3-3 y poder mirar con más optimismo hacia el 'Top 6' de la clasificación.

El once veces campeón de Europa pudo saborear su primer triunfo como forastero en el Unipol Forum, donde le bastó encontrar su mejor ritmo entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercero para amasar una renta lo suficientemente amplia que le permitió gestionar uno de los bajones que continúa sufriendo durante sus partidos en la máxima competición continental.

Y buscar esos 40 minutos lo más redondos posibles será el objetivo en la visita de un ASVEL Villeurbanne que no parece en teoría un rival directo y que aparentemente suele ser menos peligroso cuando juega a domicilio, pero que esta temporada ha arrancado con mejores sensaciones de la mano de la dirección de su presidente y ahora entrenador, Tony Parker, ganador de cuatro anillos de campeón de la NBA con los San Antonio Spurs.

El equipo de Lyon se plantará en el Movistar Arena, donde no ha ganado nunca en su historia ya que su único triunfo en la capital ante el Real Madrid fue en 2003 en el antiguo Pabellón Raimundo Saporta, con un balance similar al de su rival, 2-3, después de caer en casa sobre la bocina ante el Estrella Roja serbio (82-84). Su misión ser el primero en ganar en el Palacio de Deportes en la Euroliga donde los locales llevan 16 victorias seguidas en la Euroliga desde su derrota del pasado mes de diciembre ante el Panathinaikos.

El conjunto francés llega a Madrid liderado por un 'viejo rockero' como el veterano base australiano Patty Mills, que ya amargó en el feudo merengue a los madridistas con La Laguna Tenerife, firmando 29 puntos en el triunfo que les dio el billete a las semifinales del 'Playoff' por el título de la pasada Liga Endesa.

El partido será especial para el base local Theo Maledon, que jugó en el ASVEL antes de fichar por un Real Madrid donde está siendo uno de los jugadores más destacados en este inicio de temporada siendo su jugador más valorado (20,6), el mejor anotador (15 puntos por encuentro) y el mejor asistente (5,2).

En lo deportivo, Pedro Martínez seguirá buscando cómo paliar la baja de Gaby Deck en el puesto de '3' donde Gabriele Procida y Alberto Abalde parecen las opciones junto a un Timothé Luwawu-Cabarrot con un rol diferente al del alero argentino.

"El ASVEL es un equipo que juega muy rápido, tira muchísimo de tres puntos y tiene algunos jugadores que son muy peligrosos. El más conocido e importante es Patty Mills, que está haciendo 20 o 25 puntos en partidos con muy pocos minutos de juego. Creo que va a ser un partido de muchos puntos y mucho ritmo porque nosotros también vamos a querer jugar así. Ellos son un equipo muy peligroso, sobre todo, si no defendemos bien la línea de tres", advirtió Martínez a Realmadrid TV.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Maledon, Feliz, Procida, Pradilla y Tavares --posible quinteto inicial--; Campazzo, Luwawu-Cabarrot, Okeke, Smith Jr, Abalde Jones, Jantunen, Sarr, Llull y Shulga.

ASVEL VILLEURBANNE: Waters, Besson, Crowder, Gach y Bolomboy --posible quinteto inicial-- Mills, Lighty, Sestina, Washington Jr, Cale, Massa, Pons y Fozdo-Dada.

--ÁRBITROS: Jovcic, Shemmesh y Udyanskyy.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 21.00/#Vamos.