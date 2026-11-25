Archivo - El jugador del Real Madrid, Andrés Feliz. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se ha impuesto este miércoles al Zalgiris Kaunas (108-93) en el Movistar Arena, en la jornada 14 de la Euroliga, en un duelo en el que los de Pedro Martínez recuperaron el rimo ofensivo para acabar con las dudas en la máxima competición continental y poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

El Real Madrid regresaba al Palacio en Euroliga con la necesidad de acabar con las dudas que habían generado las dos derrotas consecutivas ante Besiktas (83-79) y Olympiacos (92-76), dos partidos en los que el equipo había pecado de falta de energía y había acusado las bajas. Y lo haría a base del baloncesto ofensivo y enérgico que lo llevaron a acumular 11 triunfos seguidos en el mes de octubre. Así, tras cuatro partidos, volverían a alcanzar la centena de puntos.

Un rendimiento ofensivo sobresaliente comandado por Andrés Feliz, máximo anotador del Real Madrid con 20 puntos, pero en el que hasta otros tres jugadores superaron los dobles dígitos --Tavares (16), Maledon (15) y Luwawu-Cabarrot (14)--. Especial mención merece el partido del caboverdiano que, además, fue capaz de secar en defensa Jonas Valanciunas --dos puntos--, que se vio afectado por la temprana acumulación de faltas --cuatro a falta de 3 minutos del 2º cuarto--.

El encuentro arrancó con problemas en el marcador, que detuvieron el partido durante más de cinco minutos antes de que se cumpliera el primer minuto, y ambos equipos erráticos en el tiro --1/5 los locales y 2/7 los lituanos--. Todo, antes de que los de Pedro Martínez encadenaran varias acciones positivas en ataque que le colocaron con +10 en el marcador ya pasado el ecuador del primer cuarto, un arreón liderado por Andrés Feliz (9) y Jones (5).

El perímetro del Real Madrid estaba inspirado y prueba de ello era el 7 de 9 de acierto, todo lo contrario que en tiros de dos, donde la intimidación de Valanciunas estaba mermando la producción ofensiva de los interiores blancos. Aun así, un 2+1 de Feliz, máximo anotador del primer cuarto con 12 puntos, permitió al Real Madrid marcharse con más de 10 puntos de renta al segundo parcial (30-19).

Y los primeros minutos del segundo cuarto traerían la eclosión en el partido de Theo Maledon. Cuatro puntos seguidos con penetraciones de fantasía que colocaron +14 al Real Madrid y provocaron el tiempo muerto de Tomas Masiulis. Sin embargo, la reacción de Zalgiris no llegaría, y el Madrid ampliaría la renta hasta 22 puntos a base de una defensa intensísima, que provocó un parcial de 16-4.

Además, los problemas se acumulaban para los visitantes, que vieron como a Valanciunas le señalaban la cuarta falta a falta de tres minutos aun para el descanso. Pero el Zalgiris tiraría de carácter y el acierto de Grigonis y Tubelis --10 puntos entre ambos en el segundo cuarto-- para reducir la renta madridista hasta los 15 puntos (51-36). El banquillo del Real Madrid con 29 puntos, por 16 del lituano, y el bajísimo porcentaje en el tiro de los visitantes (12/34) estaba marcando el partido.

El paso por vestuarios sentó bien a Zalgiris, que encontraría en el tercer cuarto el acierto que llevaba adoleciendo desde el arranque del partido, aunque el ritmo anotador de los de Pedro Martínez le permitían seguir con una ventaja considerable en el marcador (+13). Y falta tres y medio para el final del cuarto, Evans erraría un triple liberado para colocarse a 10, acción a la que seguiría un 2+1 de Procida.

Reacción del Real Madrid que, sumada a un gran tramo final de Tavares con seis puntos seguidos, que aprovechó la falta de intensidad de Valanciunas producto de sus cuatro faltas, le permitieron marcharse 17 arriba al último cuarto (80-63). La ventaja parecía definitiva, pero un parcial de 10-2 favorable a Zalgiris los colocó a 11 y balón para colocarse, por primera vez desde el 30-22, a menos de 10.

Pero Luwawu-Cabarrot, con cinco puntos seguidos, devolvería la tranquilidad a los de Pedro Martínez, que también subieron la energía defensiva. Así, el tramo final de partido sería muy cómodo para el Real Madrid, que se permitió dar minutos a jugadores menos habituales aunque sin bajar la precisión en el tiro. Y el triunfo acabaría cerrándolo por 108-93, 15 puntos de margen que quien sabe si serán determinantes a final de la temporada regular.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 108 - ZALGIRIS KAUNAS, 93 (51-36, al descanso).

--EQUIPOS:

REAL MADRID: Maledon (15), Luwawu-Cabarrot (14), Abalde (7), Okeke (9) y Tavares (16) --quinteto inicial--; Smith Jr. (2), Pradilla (6), Procida (8), Llull (2), Feliz (20) y Jones (9).

ZALGIRIS KAUNAS: Edwards (9), Evans (6), Tubelis (21), Butkevicius (7) y Valanciunas (2) --posible quinteto inicial-- Brown, Akobundu-Ehiogu, Lee (12), Lo, Sleva (8), Grigonis (24) y Ulanovas (4).

--PARCIALES: 30-19, 21-17, 29-27, 28-30.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Petek y Thepenier. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.