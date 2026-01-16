El Real Madrid se resarce en el Clásico europeo

Walter Tavares, en un partido del Real Madrid contra el FC Barcleona. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este viernes por un claro 80-61 al Barça en la jornada 22 de la fase regular de la Euroliga, con una buena actuación coral liderada por los pívots Walter 'Edy' Tavares y Usman Garuba, dando a los blancos un triunfo de redención por el Clásico perdido el pasado 4 de enero en la Liga Endesa.

En el Movistar Arena, justo antes del inicio se homenajeó al propio Tavares por haberse convertido recientemente en el máximo reboteador de la Euroliga. Y el jugador caboverdiano lo agradeció en menos de cinco minutos sobre la cancha con seis puntos, dos rebotes más para su cuenta histórica y un taponazo a Miles Norris en pleno dominio local (10-2).

Después de un tiempo muerto, el Barça cambió piezas de su quinteto en el juego de 'altos' con Tornike Shengelia y Willy Hernangómez, metiendo ambos sendas canastas que aliviaron el mal inicio culé junto a una falta técnica pitada a su rival. Y aunque luego Shengelia apretó el marcador con otro triple, Gaby Deck respondió con la misma medicina (15-11).

El propio Deck y Usman Garuba comandaban la unidad 'B' de los locales para el desenlace de un primer cuarto que acabó 21-14, tras dos tiros libres metidos por Théo Maledon y un error de Hernangómez sobre la bocina. Pese a acertar su compañero Darío Brizuela en el arranque del siguiente cuarto, Trey Lyles estiró la renta del Real Madrid (26-17).

Deck contribuyó a esa dinámica con un triple que puso el +10 y Xavi Pascual gastó tiempo muerto para tratar de recomponer a sus pupilos, a la vez que la grada festejaba la buena cara de su equipo y aplaudía la visita del ya retirado Fabien Causeur. Con todo de cara, incluso Garuba encestó un triple esquinado, pero falló un 'alley-oop' con Sergio Llull.

El base de Mahón, que de inmediato intentó una de sus 'mandarinas', volvía a ser escolta para los planes de su entrenador Sergio Scariolo. El Barça se agarró al partido (32-29) con tiros libres de Shengelia y de Kevin Punter, con un robo y canasta sencilla al contragolpe de Nico Laprovittola y también con un gancho lejano de Youssoupha Fall.

La respuesta merengue corrió a cargo de Tavares y de Facu Campazzo, haciendo la 'goma' en el tanteador (38-29) a 2:32 para alcanzar el descanso. A pesar de otro tiempo muerto azulgrana, su falta de puntería era evidente y, para colmo suyo, destacaron actores con menos peso en el Real Madrid, como Alberto Abalde y especialmente Chuma Okeke.

El colchón madridista para empezar el tercer periodo (43-31) cedió tras un triple de Brizuela, dos posesiones agotadas sin puntuar y un mate a Jan Vesely en el rebote de otro triple intentado por Joel Parra sin defensores cerca. Scariolo frenó esa inercia con un tiempo muerto, donde Andrés Feliz regresó a la cancha después de bastante rato.

De su conexión con Campazzo y el despertar ofensivo de Mario Hezonja dependía que el conjunto madrileño luciera mayores recursos. Entonces el alero croata cogió galones y devolvió la amplia distancia al marcador (55-40), incluida una bandeja al contraataque y que por un instante fue amago de mate de espaldas, pero Hezonja sobre la marcha eligió lo fácil.

NORRIS Y SATORANSKY, SIN APORTACIÓN

Pascual estaba desesperado, lo que no mejoró con dos triples fallados por Norris y Satoransky junto a dos tiros libres igualmente errados por Hernangómez. Eran detalles que lastraban a un Barça voluntarioso, pero sin tino y que se vio 63-47 abajo al término del tercer acto. Aun así, apenas varió el escenario en el inicio del cuarto y definitivo periodo.

Brilló con puntos y asistencias un Garuba jaleado por el pabellón y cada tiro libre fallado por el Barça era un paso más hacia su derrota. Punter se había estancado en tres puntos desde hacía mucho tiempo y la otra cara de la moneda era Deck colando un triple lateral con asistencia de Campazzo, la enésima en otro día de lucidez para el base argentino.

Rozando la veintena de ventaja, Alex Len saltó al parqué por primera vez en todo el encuentro y metió un gancho a la media vuelta que cuajó la victoria de un Real Madrid sin susto alguno en los minutos finales. De este modo, los de Scariolo se pusieron con el mismo balance de 14-8 que tiene el Barça entre los candidatos a plaza directa de 'playoffs'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, x - BARÇA, x (43-31, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (6), Abalde (2), Hezonja (12), Okeke (2) y Tavares (11) --quinteto inicial--; Lyles (9), Maledon (6), Deck (12), Garuba (16), Feliz (-), Llull (2) y Len (2).

BARÇA: Satoransky (9), Punter (3), Norris (-), Parra (2) y Vesely (2) --quinteto inicial--; Marcos (-), Fall (4), Laprovittola (12), Shengelia (10), Cale (-), Brizuela (13) y Hernangómez (6).

--PARCIALES: 21-14, 22-17, 20-16 y 17-14.

--ÁRBITROS: Javor, Hordov y Vilius. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena, 12.156 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se homenajeó a Walter Tavares por haberse convertido en el máximo reboteador histórico de la Euroliga.