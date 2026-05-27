El Real Madrid sigue con sus heridas de la Euroliga

Archivo - Mario Hezonja y Timothé Luwawu-Cabarrot, en un partido. - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este miércoles en casa por un ajustado 83-88 contra el Kosner Baskonia en el partido que quedaba pendiente de la jornada 33 en la Liga Endesa, aplazado en su día por la presencia de los madrileños en Atenas para disputar la Final Four de la Euroliga, de reciente mal recuerdo para ellos.

Tres días después de caer en la final por ser campeón de Europa, el equipo merengue afrontaba en el Movistar Arena de la capital de España un partido igualmente con nivel de Euroliga. Y desde el inicio eso quedó claro con bastantes alternativas en el marcador y cortas ventajas de uno y otro equipo, si bien tras el descanso dio el Baskonia un estirón.

Tras verse entonces 50-60 abajo, a rebufo de un triple de Trent Forrest, los pupilos de Sergio Scariolo reaccionaron de la mano de Facu Campazzo y Mario Hezonja, sus dos sospechosos habituales, y en esta ocasión también gracias al apoyo anotador del veterano Sergio Llull; de hecho, el tercer periodo acabó con un 66-64 favorable al Real Madrid.

No obstante, durante el cuarto cuarto explotó Timothé Luwawu-Cabarrot de cara al aro rival y fraguó la victoria de un Baskonia que sigue en racha positiva. No en vano, salir triunfal del Palacio de los Deportes de Madrid sirvió al conjunto vitoriano para empatar con el UCAM Murcia por el segundo puesto de la tabla, con balance ambos de 24-9.

Mientras, el Real Madrid alargó su mal momento, pero con un balance de 26-7 sigue líder de esta Liga ACB que en la víspera había vivido el triunfo del Asisa Joventut por 95-74 contra el Unicaja en un partido aplazado de la jornada 29 y la victoria del Valencia Basket por 86-98 frente al Casademont Zaragoza en un duelo pendiente de la jornada 31.