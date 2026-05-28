Scariolo, sobre el arbitraje en la Euroliga: "Indudablemente hemos sufrido una injusticia"

Archivo - Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha lamentado haber "sufrido una injusticia" en la reciente final de la Euroliga, saldada con derrota merengue por 92-85 frente al Olympiacos en un partido con varias decisiones arbitrales polémicas en momentos clave.

"Sí, lo he visto", aclaró Scariolo este miércoles en rueda de prensa tras haber perdido contra el Kosner Baskonia en la Liga Endesa. Así, después de esa anterior derrota ante el Olympiacos había avisado de que analizaría el arbitraje. "Indudablemente hemos sufrido una injusticia", apostilló el entrenador italiano sobre la final de Atenas.

"Lo que ha sido impresionante es cómo todo el mundo neutral del baloncesto de Europa y mundial se ha expresado de esta manera. Yo soy parte y lo he intentado revisar dos veces con mucha objetividad y mucha fiabilidad. Obviamente he llegado a la misma conclusión que todo el mundo neutro, y así lo ha expresado de esa manera...", reflexionó.

"No estoy hablando de los aficionados, estoy hablando de los jugadores, de gente con gran conocimiento del baloncesto, etc. Dicho esto, no podemos volver atrás en el tiempo. La injusticia se ha recibido, se ha sufrido. A nivel institucional no entro en mérito de lo que el club manejará o gestionará", matizó sus críticas.

"En eso yo... soy entrenador, tengo que estar con el equipo. No puedo hacer como un avestruz y poner la cabeza debajo de la tierra y no reconocerlo. Pero dicho esto, creo que también para mí, para los jugadores y para todo el mundo ha llegado el momento de mirar para adelante y de ser capaces de poner toda esa energía y toda la concentración en lo que viene a partir de ahora", completó su respuesta.