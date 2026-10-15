Andres Feliz durante el Real Madrid-ASVEL Villeurbanne de la Euroliga 26-27 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid sobrevive Feliz a otra noche de altibajos

El base lidera desde el triple el triunfo 111-92 ante un combativo y mermado ASVEL en la tercera victoria madridista seguida en Euroliga

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid sumó este jueves su tercera victoria consecutiva en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 después de ganar por 111-92 a un combativo y mermado ASVEL Villeurbanne, que aprovechó otro tramo irregular madridista para plantar cara antes de claudicar ante la figura de Andrés Feliz.

El base dominicano está siendo uno de los jugadores destacados en este inicio de campaña bajo las órdenes de Pedro Martínez y ante el equipo que dirige Tony Parker, muy mermado por no contar a última hora con Patty Mills, Joe Crawford y Tremont Waters, se fue hasta los 26 puntos con un 8/11 en triple.

Feliz fue el más acertado para descifrar la zona del conjunto visitante que descentró a los locales, que se complicaron un duelo que tenían controlado tras el descanso después de un mal y errático tercer cuarto, pero que acabaron ganando más cómodamente de lo que se vislumbraba.

El francés Theo Maledon también brilló ante su exequipo con 16 puntos y 9 de las 29 asistencias que repartió el once veces campeón de Europa, que encadenó su decimoctavo triunfo consecutivo continental en el Movistar Arena para ponerse con un balance más tranquilizador de 3-3 en la clasificación.

El Real Madrid salió a la pista acertado y de la mano de Okeke, Tavares y Procida, de nuevo titular en el puesto de '3', lanzaron el primer arreón al ASVEL con 19 puntos en apenas cuatro minutos. Sin embargo, el equipo francés supo mantenerse con su buena mano exterior con Nate Sestina y el veterano Edwin Jackson.

Además, los primeros cambios de Pedro Martínez frenaron un tanto el juego ofensivo, reducido a ocho puntos en los últimos seis minutos de primer cuarto. Las pérdidas, un total de cinco, con dos seguidas de Timothé Luwawu-Cabarrot,, volvieron a ser un lastre y los visitantes lo aprovecharon para apretar las cosas (27-25) al término del primer cuarto.

Otro triple de Jackson puso por delante al ASVEL (27-28), pero a partir de ahí, el once veces campeón volvió a encontrar su ritmo, gracias a la entrada de Maledon y Nick Smith. El base francés demostró estar en un gran momento en la dirección (6 asistencias) y el estadounidense anotó siete puntos para provocar un nueve despegue madridista (43-35).

El conjunto de Tony Parker trató de resistir refugiado en una zona y apoyado en el triple (7/14), pero la defensa local apretó y se enredó en pérdidas castigadas por el tiro de tres, sobre todo por medio de un Feliz que acertó con su perfecto 4/4 sobre la bocina, y un óptimo 10/19, para dejar un buen 61-48 al descanso en el Movistar Arena.

LA ZONA SE ATRAGANTA Y EL ASVEL SE REHACE

El Real Madrid había firmado un buen primer acto en lo ofensivo, con 16 asistencias en su haber y sin pérdidas en el segundo cuarto. Estas volvieron y con el desacierto en el triple combinaron una fórmula que les valió a los visitantes para meterse en el choque con un fulgurante 0-9 que les hizo pasar del -16 (64-48) al -7 (64-57).

De los pocos aciertos merengues desde la línea de tres en este cuarto, que los locales cerraron con un horrible 3/15, fueron de Feliz y Campazzo y permitieron únicamente mantener la delantera en el marcador a un equipo que había perdido de nuevo fluidez en su ataque (4 asistencias) ante la defensa zonal del conjunto francés, muy vivo para los diez minutos finales (77-71) pese a un 6-0 final de los de Pedro Martínez.

El sexto triple de Feliz lo alargó a 9-0 y dio algo de aire a un Real Madrid que seguía sin dar con la tecla para la zona planteada por Tony Parker y sobrevivía por su rebote ofensivo (19 en total) y por la mano de su base dominicano. Su séptimo y octavo triple despertaron el olvidado acierto desde la línea de tres, un tren al que se sumaron Okeke y Abalde.

Dos del escolta gallego, que llevaba una noche negra en el tiro hasta entonces, pusieron un +15 aparentemente tranquilizador (103-88) para el actual subcampeón de la Euroliga y que ya provocó la rendición del ASVEL, sin respuesta ante los 34 puntos que anotó su rival en el periodo final, con un 6/11 en triple.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 111 - ASVEL VILLEURBANNE, 92 (61-48, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Maledon (16), Feliz (28), Procida (8), Okeke (10) y Tavares (9) --quinteto inicial--; Campazzo (3), Luwawu-Cabarrot (3), Pradilla (12), Smith Jr (7), Abalde (6), Jones (5) y Jantunen (6)

ASVEL VILLEURBANNE: Foz Dada (6), Besson (16), Pons (2), Gach (6) y Sestina (8) --quinteto inicial-- Jackson (13), Sanz (-), Bolomboy (12), Washington Jr (17), Cale (8) y Massa (4).

--PARCIALES: 27-25, 16-23, 16-23 y 34-21.

--ÁRBITROS: Jovcic, Shemmesh y Udyanskyy. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Movistar Arena.