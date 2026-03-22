El Real Madrid toma el Palau de un frágil Barça

FC Barcelona - Real Madrid, Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid superó con autoridad (76-95) al Barça este domingo en la jornada 23 de la Liga Endesa, un Clásico de claro color blanco que sirvió al Palau Blaugrana para corroborar las dudas y fragilidad de su equipo de cara al tramo decisivo de la temporada.

Los de Sergio Scariolo sentenciaron a su eterno rival al descanso, con un 33-51 y un segundo cuarto en el que amasaron esa renta cercana a los 20 puntos. El Barça, tocado en lo físico y en lo anímico, no tuvo reacción y se quedaron 15 victorias en Liga, por las 21 del sólido líder de la capital, un Madrid que, tras dejar escapar la Copa del Rey, florece con la primavera.

Tras caer ante el Zalgiris en Kaunas el viernes, el Madrid dio cuenta de un Barça que, pese a que se quitó algo de presión en Euroliga ganando al Valencia Basket, encajó su segunda derrota seguida en Liga para complicarse también en la competición doméstica. Facundo Campazzo (20 de valoración) y Théo Maledon (18) lideraron a un Madrid coral y que pudo dosificar esfuerzos.

Los visitantes dominaron el rebote y tuvieron un buen acierto de tres, ocho que entraron en el segundo parcial (15-36) para romper el partido. Trey Lyles, Gabriele Procida, Mario Hezonja y el propio Campazzo mandaron a vestuarios al Barça con la moral por los suelos y el Palau silenciado. Los locales encomendaron la reacción a Will Clyburn, nueve puntos en el tercer cuarto, pero no hubo épica.

Pese al regreso sin forzar de Tornike Shengelia, apenas Jan Vesely y Joel Parra acompañaron en las estadísticas del equipo de Xavi Pascual, quien no encuentra freno a la caída libre de un Barça que coquetea con el desastre. Los blancos se tomaron la revancha del duelo de ida ganado en Madrid por los catalanes y reforzaron un momento de forma idóneo para llegar a la pelea por los títulos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 76 - REAL MADRID, 95. (33-51, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (5), Punter (9), Clyburn (14), Parra (11) y Vesely (15) --quinteto inicial--; Brizuela (7), Cale (-), Norris, Hernangómez (6), Fall (4), Marcos (3), Shengelia (2).

REAL MADRID: Campazzo (15), Abalde (3), Hezonja (13), Deck (4) y Tavares (5) --quinteto inicial--; Lyles (11), Feliz (4), Maledon (11), Llull (3), Garuba (6), Len (6), Procida (14).

--PARCIALES: 18-15, 15-36, 20-20, 23-24.

--ÁRBITROS: Conde, Serrano y García González. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.