Ricky Rubio: "Esto no es una despedida, es solamente un agradecimiento"

El base internacional español acaba con las dudas de su campaña y deja abiertas las puertas a volver a las pistas

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Ricky Rubio ha querido dejar claro este viernes que la campaña de medios que emprendió este jueves, que algunos pudieron interpretar como que era una despedida oficial a su carrera, tan solo era un "agradecimiento" puro tras un año de reflexión personal y que "no es una despedida", ya que el base de El Masnou (Barcelona) abre ahora la puerta a pensar si regresa o no a las pistas tras superar un nuevo episodio de dudas a nivel de salud mental, tras dejar el Barça a finales de la anterior campaña.

"Esto es algo que me gustaría dejar claro. Esto no es una despedida. Es solamente un agradecimiento. Viene de mi año de reflexión y me apetecía hacer algo que se hace poco. Dar las gracias a quien ha sido o es importante para ti. Pero no tiene ningún otro mensaje. No sé todavía qué va a pasar con mi carrera. Eso deberá ser lo siguiente que pensar", desveló el propio jugador en declaraciones facilitadas a los medios a través de una agencia de comunicación.

Rubio, de 34 años, dejó la selección y aparcó su carrera NBA para abordar problemas de salud mental. Regresó parcialmente al Barça, donde había jugado antes de cruzar el charco, para terminar la temporada 2023-2024 como blaugrana pero, de nuevo, necesitó hacer una pausa en su carrera, que no da por finalizada en ningún momento pese a que, con esta enigmática campaña de agradecimiento, algunos así lo pudieran considerar.

"Esto es algo que me nace ahora y que quiero trasladar ahora que estoy en activo profesionalmente, aunque forzado a parar por temas de salud. ¿Habrá una despedida oficial? Como te digo, está todo abierto. Puede que vuelva a jugar, ¿por qué no? o puede que no lo haga más y tampoco estaría mal. Es algo que me gustaría plantearme próximamente. Por el momento, me apetecía simplemente dar las gracias y tambien ver como eso reacciona en mi como persona y si me da energía para ir hacia una dirección u otra", explicó Ricky Rubio.

Según la agencia que ha llevado a cabo esta campaña tan personal de Ricky Rubio, la acción se centra en las asistencias, las que dio en incontables ocasiones Rubio en la pista. Esta vez, no obstante, en dirección opuesta. "Ricky ha recibido muchas para poder llegar donde está. Por eso, el base aprovechaba sus redes sociales para trasladar un mensaje universal a todos: 'Gracias por la asistencia'. Un mensaje que es, quizás, el comunicado más personal del deportista. Y que no trata de ser una retirada, sino simplemente un agradecimiento a todos los que le han ayudado a ser lo que es", reiteró la agencia.