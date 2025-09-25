Ricky Rubio, sobre la situación en Gaza: "Se tendría que parar el mundo"

Archivo - El base de Joventut de Badalona, Ricky Rubio. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El base español de Joventut de Badalona Ricky Rubio se pronunció este jueves sobre la situación en Gaza por el conflicto entre Israel y Hamás y dijo que "se tendría que parar el mundo" para solucionarlo y "seguir adelante", ya que "es inconcebible seguir con la vida normal sabiendo que pasan estas cosas".
"No quiero comparar situaciones, pero con el COVID la vida se paró por un momento y después siguió todo. En este caso, en una guerra de este estilo, para mí también se tendría que parar el mundo, solucionar esto y luego seguir adelante. Es inconcebible que nosotros podamos seguir con la vida normal día a día sabiendo que pasan estas cosas", afirmó el catalán en unas declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la Liga Endesa.
El de El Masnou explicó que "es algo que va mucho más allá del deporte", por lo que se necesita un "posicionamiento gubernamental" para tener toda la información. "En estos casos muchas veces hay falta de información y hay que ser muy precavido cuando das una opinión de este estilo. Ojalá no hubiera guerras en el mundo, pero existen, y tenemos que ser muy conscientes de ayudar a esa gente que lo está pasando mal. Va mucho más allá de un equipo de baloncesto. Va de vidas de niños que están muriendo", continuó.
"El deporte ayuda mucho a unir, y eso es algo que tenemos que reforzar. Nos ayuda a transmitir valores que van mucho más allá. Podemos estar compitiendo durante 40 minutos, pero después estamos en el mismo equipo. Así tendría que ser la vida en general", apuntó Rubio, que considera que existe "un conflicto de interés". "Tenemos que mirar más allá y entre todos tenemos que hacer lo que está en nuestras manos y poner nuestro granito de arena", zanjó.
Además, el base no cerró las puertas a volver a la selección española, aunque también reconoció que sus "prioridades van cambiando". "He jugado muchos años en la selección y ahora vamos paso a paso. Veremos cómo evoluciona esto. No me quiero cargar mucho desde un inicio, sino que iremos viendo según las sensaciones", subrayó.
Por último, valoró su papel en el Joventut, que es "llevar la experiencia y poder transmitirla a los jóvenes". "No me considero el líder del equipo, ni mucho menos. Tenemos un bloque muy sólido en el que los veteranos como Ante Tomic o Adam Hanga han llevado el peso durante muchos años de su carrera. También tenemos jugadores jóvenes que tienen que tener más protagonismo", concluyó.