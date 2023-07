Ricky Rubio: "Vamos adelantados a otros equipos que tienen que formar esa química"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base de la selección española Ricky Rubio destacó este jueves que la actual campeona del mundo y de Europa va "unos pasos adelantada a otros equipos que tienen que formar esa química" con la que España, "siempre que se junta", piensa en "competir", por lo que apuntó que ser una piña será "una ventaja", aunque advirtió que deben ser "humildes" para afrontar el Mundial.

"Estoy con muchas ganas. La verdad es que ha sido un tiempo trabajando muchísimo. Me siento muy bien, con muchas ganas de empezar y a ver cuándo empezamos lo entrenamientos", indicó Rubio sobre su regreso a la selección después de perderse el último Eurobasket a los medios de comunicación en el acto de presentación del equipo español celebrado en la sede de Endesa.

Y el jugador ha podido comprobar que "el ADN sigue ahí", gracias al "trabajo que va haciendo la FEB con los más pequeñitos". "Todo el mundo llega con un poco los deberes aprendidos y al final nosotros tenemos que pasar todo lo aprendido durante todos estos años a las nuevas generaciones", comentó sobre su rol de veterano.

"Siempre que se junta esta selección tiene en mente competir. Después, por muchas circunstancias, las expectativas son unas u otras. En los últimos años, no hemos sido favoritos y hemos demostrado que hay opciones. No cambia mucho la cosa, pero aún es pronto para hablar. No se sabe en otras selecciones, pero nosotros estamos empezando este nuevo verano, que va a ser increíble otra vez", analizó sobre la selección.

Aunque, del equipo, Ricky Rubio destacó ser una piña será "una ventaja" en el próximo Mundial, que se disputa en Japón, Filipinas e Indonesia del 25 de agosto al 10 de septiembre. "Se ha demostrado muchas veces que no los mejores jugadores ganan, sino que gana el mejor equipo. Aquí ya vamos unos pasos adelantados a otros equipos que tienen que formar esa química, pero eso no quiere decir nada. Tenemos que trabajar igual que siempre, ser humildes, sabiendo lo que tenemos que hacer", apuntó.

"Siempre pensamos en las consecuencias, en el final, en el oro. Pero esta selección ha demostrado que piensa en el camino. Luego se conseguirá lo que se conseguirá, pero desde el primer día se demostró muchísimo la química que hay. Veremos al final si nos colgamos medalla, de qué color. Tenemos que ser conscientes de que el camino es lo importante este verano", agregó sobre el potencial del equipo y la importancia de centrar tus esfuerzos en el proceso más que en el resultado.

Para el de El Masnou, el Mundial ha "abierto la ventana a muchas selecciones" que pueden ser candidatas, aunque "aún es pronto para saber muy bien quién es favorita y quién no". "Hay muchas elecciones que se están confeccionando y no ha habido ningún partido de preparación en el sentido de poder ver cómo está cada una. Canadá tiene una de las mejores selecciones que ha llevado, hay muchas que aspiran a poder ser favoritas", explicó.

Finalmente, preguntado por lo que puede aportar un Santi Aldama que debuta con la selección absoluta, resaltó su "talento" y sus "éxitos" en las inferiores. "Está demostrando un gran compromiso con Memphis, jugando aun gran nivel, con minutos y confianza. Espero que eso lo traslade a la selección y que pueda sumar para conseguir el objetivo final", concluyó.