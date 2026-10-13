Robinson da un triunfo agónico al Barça

Justin Robinson con el Barça - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha doblegado este martes al Maccabi Rapyd Tel Aviv (90-87) en la quinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, en un partido en el que un triple del base estadounidense Justin Robinson a falta de un segundo decidió la contienda a favor de los azulgranas, que firman su tercera victoria en la competición continental y recuperan su garantía en el Palau Blaugrana tras el tropiezo ante el Zalgiris.

Tras la derrota del pasado viernes ante los lituanos (81-88) y después de recuperar sensaciones en Liga Endesa frente al Valencia Basket (89-86), los de Aleksander Sekulic volvieron a hacerse fuertes en casa de la mano de la dupla estadounidense formada por el escolta Kevin Punter, con 19 puntos y 21 de valoración, y el base Umoja Gibson, que anotó sus 13 tantos en la segunda parte.

Con ellos, el cuadro 'culer' secó al base israelí Yam Madar, máximo anotador del partido con 22 puntos y un 31 de valoración. De esta manera, los azulgranas se aúpan a la sexta posición, zona de 'Playoff', con un balance de tres triunfos y dos derrotas.

En el Palau Blaugrana, en un duelo declarado de alto riesgo por Antiviolencia, los de Aleksander Sekulic dominaron la zona en los primeros minutos (7-3) con cinco puntos de Kevin Punter, aunque los israelíes tardaron poco en responder desde la línea de tres, desde donde anotaron cinco de sus 11 intentos durante el primer parcial.

Daniel Theis consiguió adelantar al cuadro visitante a cuatro minutos para el final del cuarto (14-16), y una falta personal de Stanley Umude permitió a Bonzie Colson poner por primera vez tres arriba a Maccabi (18-21). Aún así, un triple de Tyrise Martin y una canasta de Punter redujeron la desventaja a la mínima al final de los primeros diez minutos (23-24).

Olivier Nkamhoua devolvió la iniciativa al Barça nada más comenzar el segundo cuarto (26-24), pero las defensas empezaron a imponerse a los ataques. De hecho, la línea de 6,75 fue durante casi tres minutos el único resquicio para mover el marcador, y ahí los de Oded Kattash resultaron letales -con 9 de 18 triples durante la primera mitad-.

En cambio, Tyrise Martin erró dos tiros de tres seguidos completamente solo y dio alas al conjunto israelí, que en el último minuto afianzó su renta y consiguió marcharse por delante a vestuarios después de que Joel Parra fallase también su intento de triple sobre la bocina (40-42).

Tres tiros libres anotados por Punter y dos por Justin Robinson, seguidos de un tiro de tres de Parra, pusieron de nuevo a los azulgranas por delante (45-42). Yam Madar contestó anotando los siguientes diez puntos de los de Tel Aviv en el inicio de intercambio de iniciativas en el marcador, que dejó a los 'culers' con dos puntos de renta para afrontar el cuarto definitivo gracias a una canasta sobre la bocina de Parra (67-64).

Agustín Ubal se fue de nuevo a la línea de personal para aumentar la ventaja barcelonista, todavía mayor cuando Punter, desde el perímetro, puso un +6 que obligó al técnico visitante a pedir tiempo muerto (74-68). Umoja Gibson y Parra elevaron la distancia con dos nuevos triples (83-75), pero Madar se negaba a dejar morir el partido (85-80).

Los locales se dedicaron entonces a agotar las posesiones, pero el base israelí e Iffe Lundberg, con tiros libres, apretaron la lucha a falta de 51 segundos por jugarse (85-84). Punter puso el 87-84 a falta de medio minuto, pero una polémica falta de Parra, con Lundberg metiendo el pie en una posible técnica per 'flopping', permitió a Maccabi igualar la contienda (87-87).

En la última posesión, se la jugó Justin Robinson, que desde el perímetro anotó el definitivo 90-87 para dar al Barça su tercer triunfo en la Euroliga. El viernes espera Olympiacos en un nuevo partido en el Palau Blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 90 - MACCABI RAPYD TEL AVIV, 87 (40-42, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson (11), Punter (19), Martin (7), Parra (11) y Balcerowski (6) --quinteto inicial--; Gibson (13), Umude (-), Brizuela (1), Ubal (6), Nkamhoua (5), Evbuomwan (6) y Nebo (5).

MACCABI RAPYD TEL AVIV: Madar (22), Lundberg (13), Hoard (4), Sorkin (2) y Brissett (7) --quinteto inicial--; Clark (9), Bacot (-), Rayman (-), Wallace (5), Leaf (2), Theis (11) y Colson (12).

--PARCIALES: 23-24, 17-18, 27-22 y 23-23.

--ÁRBITROS: Vilius, Radojkovic y Baki. Eliminaron a Clark por faltas personales.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.