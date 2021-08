Los Rockets valoran "la versatilidad defensiva" de Garuba

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Houston Rockets, Will Weaver, elogió al español Usman Garuba, nuevo fichaje para la franquicia, del que valoró "enormemente" sus ganas de empezar a jugar cuanto antes y del que destacó su "versatilidad defensiva" como su "mejor arma".

"Le valoro enormemente principalmente por cruzarse el globo para estar aquí, llegar y decir: 'Quiero jugar, quiero ayudar, no me importa lo que tenga que hacer, simplemente dime lo que necesitas que haga, pero quiero jugar'", aseguró Weaver en declaraciones recogidas por la web en castellano de la NBA tras el partido de la Liga de Verano ante Portland

Trail Blazers.

Garuba brilló en el partido ante los Trail Blazers, saldado con victoria texana por 95-92, poniendo un espectacular tapón clave para la victoria de su equipo. Además, el ex del Real Madrid rozó el 'doble-doble' con 8 puntos y 10 rebotes, y mostró todas sus virtudes añadiendo 6 asistencias y 5 robos.

El técnico confesó que el madrileño le acercó "un par de veces" para decirle que quería "jugar" y que estaba "bien". "Y mi única esperanza es que tuviera suficiente fuelle para estar ahí cuando importase. Y cuando ha acabado me he acercado y le he dicho: 'Ves, necesitabas esa energía para colocar ese tapón, esa es la razón por la que te saqué pronto del partido'", comentó.

Sin embargo, Garuba le replicó que respetaba esa decisión, pero que no estaba "de acuerdo". "Ese es el tipo de persona que es y lo ha demostrado en diferentes momentos como el defensor tan especial que es y las herramientas físicas que tiene", advirtió.

"De Usman, su versatilidad defensiva es la mejor arma que tiene, creo que lo mostró, no solo por la impresionante habilidad que tiene para producir, sino por la capacidad de aprender mientras el partido está sucediendo", opinó Weaver.

Para el técnico de Houston, "sus posesiones en la primera mitad fueron demasiado agresivas, y desaprovechó penetraciones porque estaba tratando de recibir la bola desde dentro, pese a que es algo que sabe hacer".

"Más tarde, en una de esos momento cruciales, es capaz de cambiar su par con otro base, le aplica su altura, le presiona, le arrincona y eso acaba siendo un 'stepback' forzado, que creo que acaba en 'airball'. No es solo lo que aporta a nivel individual, es cómo realiza esos momentos a lo largo del tiempo y mejora conforme avanza el partido", sentenció.