Rolands Smits refuerza el juego interior de Baskonia hasta final de temporada

Archivo - El letón Rolands Smits, con el Anadolu Efes ante el Real Madrid en la Euroliga 2024-25. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot letón Rolands Smits, de 31 años, se convirtió este miércoles en nuevo jugador de Kosner Baskonia hasta final de la presente campaña 2026-27, reforzando su juego interior con un jugador con "amplia experiencia" en Liga Endesa y Euroliga.

"El jugador de 2,07 metros de altura, con amplia experiencia tanto en la Liga Endesa como en Euroliga, llega a Vitoria-Gasteiz para reforzar el juego interior azulgrana", informó el Baskonia en un comunicado sobre la incorporación de "un jugador con intensidad y versatilidad para el juego de Velimir Perasovic".

Smits inició su trayectoria profesional en España en el Club Baloncesto Fuenlabrada, con el que debutó en acb en la campaña 2014-15. Cuatro temporadas más tarde dio el salto a Euroliga de la mano del Barça en la temporada 2018-19, para después defender las camisetas de equipos como Zalgiris Kaunas o Anadolu Efes.

Durante el curso 2025-26 con el conjunto turco, Smits promedió 6,7 puntos y 3,2 rebotes por partido en Euroliga. Esta campaña la arrancó en los Ningbo Rockets de la CBA china. Con el letón, Perasovic suma una efectivo más en la pintura, dados los habituales problemas físicos de Rodions Kurucs y Tadas Sedekerskis, y la actual lesión de Marcio Santos.