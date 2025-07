Rudy Fernández: "Scariolo tiene un proyecto muy ambicioso con el Real Madrid y le veo capacitado"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exbaloncestista español Rudy Fernández ha subrayado este viernes que el entrenador italiano Sergio Scariolo "tiene un proyecto muy ambicioso con el Real Madrid" y lo ve "capacitado sin ninguna duda" para dirigir el banquillo merengue desde la próxima temporada, en sustitución de Chus Mateo, porque "encima conoce ya la casa" blanca.

"Son nuevos proyectos. Scariolo ha tenido la sensación de dejar la selección después de este Eurobasket y centrarse en otro objetivo que es una rutina diaria, como tenía por ejemplo en Bolonia cuando estaba compaginándolo con la selección. Ahora creo que tiene un proyecto muy ambicioso con el Real Madrid y la verdad es que le veo capacitado sin ninguna duda. Y encima conoce ya la casa", dijo Rudy Fernández durante la presentación del campus formativo que él organiza en Palma de Mallorca.

"Siempre que estoy en un proyecto, me gusta involucrarme en ello y creo que este campus sigue funcionando y ha funcionado durante todos estos años por lo comprometidos que estamos en el estar vinculados a diario, a ver a los niños disfrutar, que al final es nuestro valor", declaró al respecto.

Así, identificó su objetivo en "producir un poco esos sueños que tienen todos los niños de poder disfrutar no solo conmigo, sino con mi hermana también, generando ese baloncesto base también que queremos en esas formaciones". "En Mallorca se está viendo que siempre hay muchísimo trabajo detrás de todas las categorías inferiores que hay", aseguró.

Rudy también fue preguntado por la actualidad de la selección española. "Sigue habiendo un equipo competitivo y, si preguntas a cualquier seleccionador de otro país, te va a decir que España siempre compite esté quien esté. Y creo que eso es el hándicap que tiene ahora mismo esa selección. Es cierto que se van leyendas, jugadores que han estado durante muchísimos años como Sergi [Llull] y Álex Abrines también", advirtió.

"Pero es cierto que viene una generación muy divertida, muy motivada para poder hacer las cosas bien. Pero es lo que un poco siempre he hablado a nivel de trabajo. Intentar dejar trabajar a esa gente, no demandarles tanta presión de estas últimas dos décadas que ha habido tantos éxitos, sino dejar trabajar y que puedan trabajar tranquilos, que hay veces que no estamos acostumbrados a dejar trabajar tranquilo", opinó al respecto.

"Esta selección ahora mismo necesita una transición, pero con jugadores que ya han sido campeones de Eurobasket, con jugadores nuevos que vayan entrando. Creo que va a seguir siendo una selección competitiva y que va a hacer las cosas bien. No sé si en el Eurobasket, porque es un Eurobasket muy exigente, pero ojalá seguro que dejarán todo. Porque al final es lo más importante, dejarlo todo en la pista y que ellos se vayan a gusto con el trabajo hecho", argumentó el exjugador del Real Madrid, entre otros.

"Ahora mismo estoy centrado en el campus y en por supuesto abrir puertas, ahora mismo no voy a cerrar ninguna. Ya lo dije, he jugado durante casi 24 años a nivel profesional y me retiré porque necesitaba tener esa sensación de estar con mi familia", señaló Rudy a colación de su futuro y en un contexto de cambios directivos en el Real Madrid.

"Este año es cierto que he ido de un lado a otro. Ha sido un año movido, pero también agradecido de que la gente siga pensando en mí. Ahora mismo no cierro ninguna puerta y por supuesto siempre centrado en que yo pueda aportar cosas en el baloncesto, igual que me lo ha aportado el baloncesto", agregó el exescolta madridista durante su rueda de prensa.

Por último, elogió a las recientes subcampeonas de Europa, pese a los nefastos últimos minutos de su final contra Bélgica. "Se ha escapado por cosas del deporte y del baloncesto. Pasan estas cosas y al final esto es lo que hace también aprender en ese tipo de sentidos", recalcó.

"Creo que la federación también está en esa transición liderada por Alba Torrens, que es una de las veteranas, pero a raíz de eso. Es dejar trabajar a esta selección y seguramente tengamos más éxitos, estoy convencido, tanto de la selección femenina como la masculina", concluyó.