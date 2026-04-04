San Pablo Burgos se refuerza también con Max Heidegger

Archivo - Max Heidegger (Umana Reyer Venezia) - Europa Press/Contacto/Michele Nucci/IPA Sport

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Recoletas Salud San Pablo Burgos anunció este sábado la contratación del base estadounidense, con pasaporte austriaco, Max Heidegger con contrato hasta final de temporada, para ayudar al equipo castellano a mantener la categoría en la Liga Endesa.

Tras la llegada del escolta americano Jaden Shackelford hace dos días, el conjunto burgalés anunció una nueva contratación de cara a las diez jornadas que quedan de la Liga, con el San Pablo Burgos marcando la salvación, aunque con cuatro equipos en una victoria.

Heidegger inició su carrera en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde formó parte del UC Santa Barbara Gauchos desde 2016 hasta 2020. En la temporada posterior, puso rumbo a Israel, con el fichaje por Maccabi Tel Aviv, que le cedió al Bnei Herzeliya.

El nuevo jugador del Burgos pasó también por EWE Baskets Oldenburg, Merkezefendi, Baskonia, Windy City Bulls (G-League NBA), Reyer Venezia, Turk Telekom y Bnei Herzeliya, donde militaba en la presente temporada antes de volver a España.