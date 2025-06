Sandra Ygueravide se retira del baloncesto 5x5 y se centra en el 3x3

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Sandra Ygueravide, subcampeona olímpica y campeona de Europa de baloncesto 3x3, ha anunciado este viernes su retirada del baloncesto 5x5 a los 40 años tras más de 20 de carrera, aunque continuará en el 3x3, modalidad en la que es una de las preseleccionadas para disputar con España el Mundial de este mes de junio en Ulán Bator (Mongolia).

"He decidido poner punto final a una etapa de mi vida, una etapa que ha durado muchísimo más de lo que nunca habría imaginado. Si un día, a la niña de nueve años que empezó a jugar a baloncesto, le hubieran dicho que a eso iba a dedicar su vida, no se lo habría creído", señaló en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Además, recalcó que durante esas dos décadas de trayectoria ha logrado "disfrutar del camino y de cada momento" que le ha dado el baloncesto. "No todo ha sido fácil durante mi carrera, pero no cambiaría ni un poquito de cada experiencia. Es momento de nuevos retos, nuevas inquietudes, nuevos desafíos. Pero siempre con el baloncesto en la cabeza, porque es lo que sé hacer y a lo que me he dedicado por encima de todo", manifestó.

"Hoy digo adiós al 5x5, orgullosa de todo lo recorrido en más de 20 años de carrera y seis países diferentes. Del trabajo, del camino, de todos los altos y los bajos que ha habido, porque de todos he aprendido algo. De la gente que he conocido, pero sobre todo, a la que me ha acompañado. Porque esta larguísima trayectoria también ha sido posible gracias a todos los que han creído, confiado, ayudado y empujado casi más que yo en algún momento. Solo espero haber dejado un poquito de mí en cada equipo en el que he estado y en cada persona que me he cruzado por el camino, porque yo me llevo algo de todos ellos", continuó.

La valenciana también confirmó que continuará en el 3x3. "Esto es un adiós a una parte del baloncesto. Pero aún nos vemos en otra, en la que cambió mi vida y que alargó mi carrera hasta llegar a ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos. Vamos a ir día a día, porque si algo he aprendido en estos años es que la vida da giros inesperados y hay que vivir cada momento porque nunca volverá a repetirse", subrayó.

Por otra parte, Ygueravide dio las gracias a sus padres por su "apoyo incondicional", que le hizo "ser valiente en muchos momentos" de su carrera. "Han estado siempre animando, luchando y a mi lado en cada momento. En segundo lugar, doy gracias a Ángel Goñi, porque toda mi evolución como jugadora no habría sido posible sin él. Gracias también a Sergio y a Rober, porque sin vosotros no habría podido dar un pasito más en mi carrera. Y por último, Carlitos; nunca tendré las suficientes palabras para agradecer que aparecieras en mi vida y me acompañaras al fin del mundo. La victoria es tanto mía como tuya, así que gracias, porque has hecho mi vida mucho más fácil", indicó.

De esta manera, Ygueravide, que acumula siete títulos en 5x5 tras pasar por equipos como el Nadezhda Orenburg ruso, el Ros Casares, el Perfumerías Avenida, el Estudiantes o el Lointek Gernika, se despide de esta disciplina tras clasificar al Spar Girona para la próxima Euroliga femenina. "Mi cabeza estaba diciendo 'basta' con el 5x5, pero el 3x3, al final, es lo que más vida me ha dado en los últimos años desde que empecé a jugarlo. Me ha hecho alargar todo esto hasta llegar a unos Juegos Olímpicos y la idea es poder continuar hasta que aguante", apuntó.

En 2024, en los Juegos Olímpicos de París, se colgó con España la medalla de plata junto a Vega Gimeno, Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño, y ese mismo verano se convirtió también en campeona de Europa también con el 3x3. Tanto Gimeno como Alonso de Armiño habían anunciado que se centrarían en el 3x3, dejando el 5x5.

El jueves, la seleccionadora española de 3x3, Nuria Martínez, anunció la lista de preconvocadas para el Mundial, que se celebrará del 23 al 29 de junio en Ulán Bator (Mongolia). Ygueravide encabeza una convocatoria en la que también están las vigentes campeonas de Europa y subcampeonas olímpicas en Paris 2024 Gracia Alonso, Juana Camilión y Vega Gimeno, además de Ainhoa Gervasini y Cecilia Muhate, Anna Palma y Alba Prieto.