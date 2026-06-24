Sant-Roos renueva con el UCAM Murcia por una temporada más

Archivo - El jugador cubano Howard Sant-Roos en el partido de UCAM Murcia - Joventut Badalona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alero cubano Howard Sant-Roos seguirá vinculado al UCAM Murcia después de renovar su contrato por una temporada más, hasta el final de la 2026-2027, según hizo oficial este miércoles el conjunto universitario en un comunicado.

Howard Sant-Roos aterrizó en Murcia en 2023, procedente del Casademont Zaragoza, y desde entonces se ha convertido en un jugador "importante" en los esquemas del entrenador Sito Alonso, aportando "experiencia, liderazgo y versatilidad", remarcó el UCAM.

El internacional cubano, de 35 años, disputó en esta temporada pasada 36 partidos en la Liga Endesa con una media de 19,59 minutos, 7,4 puntos, 3,8 rebotes, 1,7 asistencias y 1,0 recuperaciones de balón. "El UCAM Murcia CB asegura la continuidad de uno de los jugadores más experimentados de la plantilla y refuerza su apuesta por mantener el bloque competitivo de cara a la próxima temporada", concluyó.