Archivo - Santi Aldama - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama ha participado en el triunfo de Dallas Mavericks frente a Phoenix Suns (109-113), que ha permitido a su equipo alcanzar los cuartos de final de la NBA Cup, en una jornada en la que el alero Hugo González volvió a ser titular pero cayó con Boston Celtics ante Atlanta Hawks (86-87).

Con 34 puntos del alero Cooper Flagg, los 'Mavs' consiguieron remontar la desventaja de 17 puntos con la que llegaron al último cuarto, después de perder los tres anteriores, todo neutralizando los 31 tantos del local Devin Booker.

Ahora, Dallas, que enlaza cinco victorias consecutivas y marcha en la quinta posición de la Conferencia Oeste (12-7), se medirá en semifinales de la NBA Cup con los líderes de la Conferencia Oeste, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

El canario Aldama, que partió desde el banquillo, anotó 6 puntos -2 de 2 en tiros de campo y 2 de 2 desde la línea de tiros libres- en los 12 minutos que estuvo sobre la cancha, en los que también tuvo tiempo de capturar tres rebotes y repartir dos asistencias. El también español Sergio de Larrea sigue sin participar por una distensión en la rodilla.

Por su parte, en el TD Garden, los Celtics dejaron escapar ante los Hawks un partido que parecía encarrilado al descanso (51-39), un resultado que supone su quinta derrota en los últimos seis partidos, aunque estarán en la próxima ronda de la NBA Cup.

En Boston, el madrileño Hugo González volvió a ser titular y consiguió firmar 9 puntos -4 de 6 en tiros de campo, incluido 1 de 2 triples-, recoger tres rebotes, dar una asistencia y poner un tapón en sus casi 16 minutos de participación. A pesar de este resultado, los de Massachusetts son cuartos de la Conferencia Este (12-7).