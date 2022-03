Sara Revuelta: "Los referentes son mucho más importantes en el mundo de la discapacidad"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional de baloncesto en silla de ruedas Sara Revuelta recordó este lunes que en el mundo de la discapacidad el poder tener referentes "es mucho más importante" y mostró su satisfacción por las mejoras que puede traer la futura nueva Ley del Deporte.

"Los referentes son lo más importante y en el mundo de la discapacidad es mucho más importante. Yo desde pequeña veía a mis compañeros jugar a baloncesto todos y no podía estar con ellos, mis padres me tenían que llevar a Alcorcón y tampoco había información", indicó Sara Revuelta en su comparecencia en la jornada 'La nueva Ley del Deporte, una oportunidad de país', celebrada en el Congreso.

La internacional recordó la "suerte" que tuvo con sus profesores de Educación Física, que "buscaron información" y la integraron en sus clases. "Pero tuve compañeros y compañeras que no y tenían que hacer exámenes teóricos", remarcó.

"Para eso los referentes son muy importantes. Yo tuve a la selección femenina, que puso su granito de arena para que yo haya podido estar en Tokio, pero la mayoría para mí eran de fuera que es donde no hay diferencia con el deporte adaptado. Tuve la suerte de jugar en la liga de la universidad de Alabama y teníamos nuestro propio programa y dinero, pero en España no ha sido así. Que pudiese ver como Cristina Campos jugase 40 minutos con hombres fue muy importante para que pudiese soñar con hacer mi deporte", añadió la madrileña.

Y es que en España no hay liga femenina de baloncesto en silla y ella tiene que jugar en el CD Ilunion, donde es la única mujer de la plantilla. "Lo llevo muy bien, he tenido la suerte de tener una directiva, un cuerpo técnico y unos compañeros que han sido maravillosos y en ningún momento me ha discriminado por ser mujer. En Ilunion, la única diferencia es que ellos tienen su vestuario y yo el mío", subrayó.

Revuelta cree que en los últimos años se ha hecho "un gran esfuerzo" en el mundo de la discapacidad y que la sociedad española ha "avanzado mucho", pero celebró el papel que tendrá en la nueva Ley del Deporte porque "no es lo mismo que esté ya sobre el papel".

"En la élite estamos más equiparados con los olímpicos, pero si vamos a la base, recuerdo a aquella niña que tenía 8 años y sus padres no sabían qué hacer. Desde el Comité Paralímpico Español (CPE) se está insistiendo desde hace muchos años en la igualdad de oportunidades para todos", expresó.