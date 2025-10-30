Scariolo: "La actitud ha sido inmejorable desde el inicio hasta casi el final"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha afirmado este jueves que "la actitud" de sus pupilos ante el Fenerbahçe Beko había sido "inmejorable desde el inicio hasta casi el final", a colación de su victoria por 84-58 durante la jornada 8 en la fase regular de la Euroliga.

"Era el plan de endurecer un poquito la defensa,. Hemos ajustado algunas cosas, pero no tanto o nada tácticamente a nivel de roles y de uso de jugadores. Esto en parte nos ha beneficiado y sobre todo la actitud ha sido inmejorable desde el inicio hasta casi el final. Es cierto que en el inicio del cuarto cuarto nos hemos relajado, pero el partido ya estaba en sus manos y se puede entender", apuntó Scariolo.

"Obviamente hay que felicitar a los jugadores por el partido, por el esfuerzo. Yo honestamente estoy contento, pero no creo que el partido nos haya dicho nada nuevo en términos generales. Somos un equipo que, cuando juega con disciplina, organización, respeto de las normas ofensvas y defensivas, capacidad para jugar en equipo y defender, puede jugar un balón de altísimo nivel", añadió desde el Movistar Arena.

"Hemos evitado prolongar los minutos de complicación que sobre todo fuera de casa nos han costado partidos, pero no tenía muchas dudas. Ahora, si cogemos el camino de ser capaces de reducir los vacíos de concentración y los momentos que pensamos en nosotros mismos más que en el colectivo, esos momentos de concentración desviada y que en exclusiva nos generan los parciales negativos, podemos ser un gran equipo", dijo.

En este sentido, Scariolo argumentó su idea. "Estamos en proceso. Es probable que no lo logremos en días ni en semanas, pero confió en que lleguemos ahí", apostilló el entrenador italiano del Real Madrid desde la sala de prensa del madrileño Palacio de los Deportes.

Luego fue preguntado sobre el recién fichado Alex Len. "Es europeo y tiene un pasaporte que nos permite no tener que hacer más ajuste de 'roster' de la cuenta en la Liga. Y como es un jugador bastante inteligente, desde luego nos ayudará en la 'pintura' y nos permitirá tener talla cuando toque sobre la cancha tener talla en ambos lados. Y por supuesto vuelve a generar una competencia real, sana, para el tiempo de juego", subrayó Scariolo acerca del pívot ucraniano.

Otro que acaparó protagonismo fue el base francés Théo Maledon. "Es un jugador muy versátil, con muchas cualidades ofensivamente. Estoy convencido de que mejorará defensivamente porque para ser un jugador excelente tienes que serlo en ambos lados de la cancha. Además, estos jugadores tienen la obligación hacia sí mismos para intentar ser excelentes en general", indicó Scariolo en su rueda de prensa.

"Le vamos a exigir porque no se tiene que conformar con ser un buen jugador, puede llegar a ser un gran jugador. Evidentemente hay que darle tiempo, que crezca y que madure. En este sentido, tiene al lado a un compañero como Campazzo y una oportunidad para crecer y mejorar con él; Facu es el ejemplo de mejoría a ambos lados de la cancha", concluyó.