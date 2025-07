Scariolo: "Tu mirada en el Real Madrid tiene siempre que estar puesta en la excelencia"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El italiano Sergio Scariolo, flamante nuevo entrenador del Real Madrid, ha subrayado que la "mirada" en la entidad merengue "tiene siempre que estar puesta en la excelencia" y ha descrito como "un motivo de orgullo y un honor" para él "volver a ser parte" de un "gran club".

Durante una entrevista con Realmadrid TV, Scariolo abogó por "mezclar un poco esta humildad de saber que todo hay que sudarlo, que nadie te regala nada por el nombre que tienes ni delante ni detrás de tu camiseta". "Pero también que tu mirada en este club tiene siempre que estar puesta en la excelencia", apostilló el entrenador italiano.

"Es un motivo de orgullo y un honor para mí volver a ser parte de este gran club, no tengo palabras de agradecimiento suficientes hacia él", se refirió al presidente Florentino Pérez. "Pero a la vez creo que la expectativa es alta y eso también es una carga de responsabilidad para poder corresponder", advirtió el todavía seleccionador de España.

"Por mi parte, solo puedo poner lo mejor que he sabido hacer durante todos estos años, mejorado y potencialmente enriquecido por la estructura que tengo alrededor. Ya tengo una buena vibración con estos primeros contactos que he tenido y puede realmente ayudarme mucho en mi labor", agregó un Scariolo que vivirá así su segunda etapa en la entidad blanca.

"Los retos te motivan y los desafíos difíciles sencillamente requieren una calidad de prestación más alta por parte de todo el mundo más alta. Mi trabajo no es tener una varita mágica ni hacer nada solo, porque por supuesto esto es un deporte y un trabajo de equipo; y cuando hablo de equipo no me refiero solo a los jugadores y a los técnicos, sino a toda la sección e incluso a todo el club. Al final es el resultado de cómo funciona una química de funcionamiento y cohesión como equipo", asveró.

Scariolo dijo que "hay que tener claro cuál es la tendencia dominante en el baloncesto en Europa en este momento". "El nivel atlético o físico y la calidad de los jugadores exteriores, generadores de juego, se ha elevado muchísimo. Tenemos características marcadas en algunos jugadores, que nos encanta que las tengan y que será tarea nuestra explotarlas al máximo. Pero también tenemos que tener claro que hay que salir de la zona de confort a veces. Hay que intentar ponerse retos nuevos y aprender cosas nuevas", argumentó el técnico nacido en Brescia.

Además, identificó "la sensación de estar en una entidad que se ha ganado estar en un lugar privilegiado en la consideración del deporte mundial". "Lo que no va a cambiar es mi ilusión. Llegué en ese momento con algún añito menos, pero mucha ilusión", rememoró Scariolo sobre su etapa anterior en el Real Madrid, tan exitosa como convulsa en su desenlace.

"Ahora vuelvo con algún añito más y un poco de experiencia más, pero la ilusión y la energía absolutamente intactas. Esa Liga increíble que ganamos en cinco partidos, el quinto en el Palau, es un recuerdo que me consta que está muy presente en la memoria de mucho madridista. Por supuesto, las diferencias son enormes a nivel estructural y de lo que se ha construido durante estos años, que ha elevado el nivel internacional incluso del club", se congratuló el entrenador italiano.

Por último, envió un mensaje a la afición. "Estoy realmente ilusionado, contento de haber vuelto al club y con muchas ganas de poder realmente hacer todo lo que está en mis manos y de ayudar a los que me rodean para poder daros alegrías y, sobre todo, para haceros sentir orgullosos del comportamiento, del rendimiento, de la calidad del juego y por supuesto de la competitividad de nuestro equipo. Así que os emplazo a todos en la nueva temporada para poder pasar muchas tardes bonitas juntos", concluyó.