Scariolo: "Quedando tan pocos partidos en la Euroliga, cada uno asume un peso superior"

Archivo - Sergio Scariolo da instrucciones durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, aseguró que este viernes tienen "una salida de las peores" en la Euroliga porque visitan a un "gran equipo que juega muy bien" como el Zalgiris Kaunas y en un partido con "un peso superior" por estar ya en la recta final de una Fase Regular donde han flojeado a domicilio aunque cree que más allá de los resultados han jugado "con autoridad" en sus últimos desplazamientos.
"Es el tramo final de la Fase Regular y nos toca una salida de las peores porque el Zalgiris es un gran equipo, ha ganado en su cancha a casi todos los equipos de arriba en la tabla y tiene un factor de campo muy determinante", señaló Scariolo a los medios tras el entrenamiento de este jueves.
El italiano recordó que el conjunto lituano juega "muy bien a baloncesto", que está "muy bien construido" y que "no tiene puntos débiles". "Tienen mucha profundidad, mucha eficacia, muchos jugadores con capacidad de peligro. De hecho son el mejor equipo en el tiro de tres puntos y el segundo mejor en ritmo ofensivo, son datos a esta altura de la competición extremadamente significativos", advirtió.
El preparador del once veces campeón de Europa tiene claro que el del Zalgirio Arena "un partido que tiene algo más porque quedando tan pocos partidos, cada uno asume un peso superior", aunque tampoco duda de que dependen de ellos mismo "para llegar arriba al final, aún perdiendo".
El de Brescia recordó que el 100-99 del Movistar Arena "fue un partido realmente atípico". "Anotamos 100 puntos, pero metiendo sólo dos triple, en parte por su forma de defender, que quita mucho la capacidad de generar triples, y en parte porque estuvimos muy acertados en la 'pintura'. No hicimos nuestro mejor partido defensivo seguramente, concedimos un espacio más de lo debido a Francisco y son cosas que tenemos que corregir", remarcó.
Scariolo sabe que "si todo el mundo está concentrado" su equipo no tendrá "altibajos significativos durante los 40 minutos, que siempre los hay todos los partidos y en todos los equipos", y apela a este aspecto para sacar una victoria importante a domicilio, el aspecto que más se le está resistiendo en esta temporada en la Euroliga, con un discreto 5-10 de balance hasta ahora.
"En primer lugar, los últimos partidos fuera de casa han sido jugados todos con mucha autoridad, otra cosa es que luego pierdas o ganes, porque eso no depende sólo de cómo juegas tú, también depende del rival, un poco del acierto y de los árbitros, como pasó en Atenas (Panathinaikos), por ejemplo, cuando fuimos perjudicados de manera decisiva", apuntó.
Para el entrenador del Real Madrid, el problema podría residir "más en un nivel de confianza no tan alto" y en "una pérdida de concentración puntual en algún jugador que variaba de más". "No siempre los mismos, pero que en un momento dado podían coincidir en la cancha y teníamos un bache de rendimiento que luego nos generaba situaciones difíciles para remontar", reconoció.
En este sentido, hizo un "llamamiento a que todo el mundo esté realmente centrado, independientemente de cómo le vaya a él, a nivel de protagonismo y de brillo individual, para que no haya puntos negros en la cancha ni haya áreas de debilidad porque alguno se ha venido un poco abajo". "Eso nos permitirá de poder tener cierto impacto, que fuera de casa es casi más importante que en casa, donde muchas veces tienes una racha que te permite abrir brechas y fuera es mucho más difícil porque los demás están mucho más metidos y tienen su público", explicó Scariolo.
El exseleccionador quiere ver "madurez" en sus jugadores. "Sobre todo queremos ver capacidad de estar en el campo a ese nivel por parte de todos los jugadores, que va más allá incluso de ganar o perder partido. Es decir, la sensación de estar metidos y de que todo el mundo sea consciente de que fuera de casa necesitas, más que un esfuerzo, una capacidad de concentración para poder aguantar en canchas donde la presión ambiental es tremenda", resaltó.
Finalmente, fue preguntado por el base exmadridista Nigel Williams-Goss, ausente en la primera vuelta. "Es un jugador que a mí me gusta muchísimo, me parece un excelente equilibrio entre defensa, anotación y dirección, y que ha ido desarrollando un tiro muy eficaz y tiene muy buena capacidad de entrar en la 'pintura'. El Zalgiris tiene un trío de manejadores extraordinarios con él, Francisco y Lo", detalló el entrenador madridista.