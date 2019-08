Scariolo: "La selección me ha marcado y mejorado como entrenador y persona"

Publicado 19/08/2019 16:49:48 CET

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, sólo tiene palabras de elogio para sus años al frente del combinado nacional, una experiencia que le ha "marcado y mejorado como entrenador y persona", y en la que ha compartido vivencias con jugadores como Juan Carlos Navarro o Pau Gasol de los que "cuesta percibir su grandeza desde fuera".

"Estar en la selección española es una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida profesional, a nivel, obviamente, de éxitos, y de aprendizaje con grandes jugadores, de relaciones personales y de enriquecer mi entendimiento del mundo del balocesto desde una perspectiva que no conocía. Me ha marcado y me ha mejorado como entrenador y persona", señala Scariolo en una entrevista facilitada por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El italiano repasa su paso por el combinado nacional, que comenzó con el Eurobasket de 2009, "un inicio realmente complicado y duro", donde hubo que "tomar riesgos al inicio". "Pensar más en el medio o largo plazo nos ha dado la razón y en aquella ocasión también con el deseado primer título tan deseado de campeones de Europa", se sincera.

El de Brescia también se refiere a los "cambios de generación, de jugadores" con los que ha convivido, y que, "prácticamente", provocó que "nunca" pudiera tener "el equipo ideal al completo presente en ninguna competición".

"Pero siempre hemos competido y cuando nos hemos quedado fuera, ha sido luchando hasta el último segundo, y mientras tanto hemos ido sumando un número alto de éxitos que están en la historia del baloncesto", remarca Scariolo.

Por ello, el técnico insiste en que en el Mundial de China el objetivo "es llevar al equipo hasta el límite de sus posibilidades" para terminar el campeonato con la seguridad de haberlo "dado todo". "Esa es la recompensa que un equipo busca siempre cuando participa en una competición y luego esta te coloca en tu sitio", subraya.

Para clasificarse para la Copa del Mundo, tuvo que lidiar con las complejas 'ventanas FIBA' donde no pudo contar con los principales jugadores, pero sí con un grupo que "se conjuntó y fusionó en un espíritu de equipo increíble". "Hubo una disponibilidad tremenda porque en tres días había que captar conceptos y, sobre todo, valores para poder competir como un equipo", puntualiza.

"DESDE FUERA TE CUESTA PERCIBIR LA GRANDEZA DE NAVARRO O PAU"

Ahora, el combinado nacional afronta un nuevo cambio generacional. "Los jugadores de mayor peso han seguido aportando hasta que han podido, cuantitativamente igual cada vez menos, pero siempre con la idea de que hay muchas maneras para ayudar como el 'factor contagio', el 'factor ejemplo', o enseñanzas que han podido transmitir a los que ahora están asumiendo el rol de jugadores importantes. Es bonito ver que esto fluye y no tiene punto de ruptura, que es una continuidad", advierte.

Y dos de esos líderes han sido Juan Carlos Navarro, ya retirado, y Pau Gasol. "Desde fuera, antes de entrenarles, te cuesta percibir la grandeza que tienen y por qué son tan grandes", afirma el italiano que deja claro que ambos lo son "primero dentro de su cabeza y, luego, por supuesto, gracias a su talento".

Finalmente, el seleccionador tiene palabras para Jorge Garbajosa, al que entrenó y que ahora es el presidente y su 'jefe' en la FEB. "Es sorprendente cómo se ha sabido reciclar con tanta rapidez de la cancha a los despachos y con la capacidad de mantener buena parte del patrimomio, que es impagable", señala del exjugador.

"Él ejercía su liderazgo más con el ejemplo y estando bien en los momentos importantes de los partidos y las temporadas. No era un gran orador o un gran hablador, y ha tenido que enriquecer su forma de liderar también con la capacidad de comunicar", sentencia Scariolo.