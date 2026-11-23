El entrenador del Barça de baloncesto, Aleksander Sekulic - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, el esloveno Aleksander Sekulic, ha asegurado este lunes que la clave para superar este martes al Fenerbahçe en el Palau Blaugrana pasa por mantener la cohesión del grupo durante los cuarenta minutos pese a los problemas físicos de la plantilla, además de pedir el respaldo de la afición azulgrana.

"En primer lugar, tenemos que jugar hasta el final. Tenemos que jugar juntos, el uno para el otro, para encontrar siempre una solución, independientemente de los retos o problemas que tengamos. Siempre tenemos que luchar y buscar la manera y, lo más importante, mantenernos unidos durante todo el partido, porque solo juntos podemos ganar encuentros. Estas son las lecciones que aprendemos de estos partidos", ha afirmado el técnico en la previa del duelo continental.

Sekulic ha reconocido que el conjunto catalán afronta "muchos retos" y que la prioridad pasa por evaluar sus propios recursos antes de estudiar al rival turco. "En primer lugar, tenemos que ver nuestra propia situación, cómo estamos y cómo rendimos con los jugadores que tenemos ahora mismo. Después también debemos centrarnos en el Fenerbahçe, pero primero tenemos que adaptarnos a la situación actual en la que nos encontramos y luego preparar el partido y cómo jugar contra ellos", ha explicado.

Ante las bajas que arrastra el equipo, el preparador balcánico ha señalado que este compromiso supone un escenario idóneo para que los jugadores disponibles asuman mayor protagonismo y ha dejado abierta la puerta a recuperar algún efectivo. "Es muy importante y supone una gran oportunidad para que algunos jugadores den un paso adelante y demuestren que pueden ayudar a este equipo en momentos difíciles. Veremos hoy si alguno de los jugadores que estaban lesionados puede ayudarnos mañana", ha apuntado.

El técnico ha advertido asimismo de la necesidad de mejorar la toma de decisiones en los instantes decisivos frente a un oponente con talento ofensivo. "Los rivales también juegan bien y pueden anotar tiros. Debemos ser más inteligentes en la última posesión del partido", ha subrayado.

Por último, ha puesto en valor el factor cancha y ha animado a los seguidores culés a llenar el pabellón barcelonés. "Es algo que damos por hecho, pero lo agradecemos muchísimo. Jugamos en casa, hay muchísimo ruido y un gran apoyo, y sin duda nos ayuda mucho. Así que invito a toda la afición a que nos ayude en este importante partido contra el Fenerbahçe", ha concluido.