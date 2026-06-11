La selección femenina bate a Francia y roza el billete para el Mundial de Basket en Silla

Imagen del partido entre España y Francia del torneo de repesca para el Mundial de Baloncesto en Silla 2026 - BSR ESPAÑA

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas cerró este miércoles con pleno de victorias su primera fase del torneo de repesca que se está disputando en Guadalajara para el Mundial del próximo mes de septiembre al ganar con autoridad por 73-53 a Francia y se jugará este jueves ante Angola su billete para estar en la cita de Ottawa (Canadá).

El equipo que dirige Víctor Ramos acabó primera de su grupo tras sus claras victorias sobre Tailandia, Argentina y el combinado francés, el que más le resistió, aunque terminó siendo superado tras el descanso del partido celebrado en el Palacio Multiusos de la ciudad manchega.

Esta vez, España no pudo arrollar desde el salto inicial y se topó con la resistencia de una Francia, que aguantó de salida y sólo perdía de uno (16-15) al término del primer cuarto. Pero las españolas fueron apretando en defensa y lograron abrir brecha en el segundo periodo, aunque al descanso todavía estaba todo por decidir (32-23).

Y tras el paso por los vestuarios, el combinado nacional mantuvo la intensidad y desarboló a un equipo francés, al que le costaba mucho hacer canastas. El equipo de Víctor Ramos mejoró también a nivel ofensivo y logró sacar el triunfo sin excesivos problemas bajo el liderazgo de Isabel López, que rozó el 'triple-doble' con 22 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias, y Vicky Alonso, que aportó 20 tantos y ocho capturas.