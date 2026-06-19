Sergio Rodríguez acaba su etapa como director deportivo del Real Madrid tras un año sin títulos

Archivo - Sergio Rodríguez. - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español Sergio Rodríguez, de 40 años, ha puesto fin este viernes a su etapa como director deportivo en la sección de baloncesto del Real Madrid, después de una temporada sin títulos con el equipo que entrena el italiano Sergio Scariolo "en un contexto cada día más retador".

"Tras una profunda reflexión, esta tarde he comunicado al presidente la decisión de finalizar mi etapa al frente de la dirección deportiva de nuestra sección de baloncesto. Le he agradecido sinceramente la oportunidad y la confianza recibida durante esta temporada", comentó el 'Chacho' Rodríguez en un mensaje publicado desde la red social X.

"He disfrutado con pasión cada momento, con la visión de construir una sección más fuerte, sostenible y profesional, en un contexto cada día más retador", subrayó. "Me voy con el orgullo del trabajo realizado, grandes aprendizajes y la satisfacción de haber encontrado una profesión que me apasiona", agregó el legendario exjugador del propio Real Madrid.

Así, deseó a la entidad merengue "los mejores éxitos en el futuro" y mostró sus esperanzas "de corazón" para que el club y él se vuelvan "a encontrar". "Gracias a todos, a cada uno de los trabajadores que forman parte de este club. Gracias a toda nuestra maravillosa afición que nos ha acompañado siempre. ¡Hala Madrid!", concluyó el 'Chacho' Rodríguez.

El 2 de julio del pasado año, reemplazando al también exbaloncestista Alberto Herreros y luciendo un palmarés envidiable tanto como jugador de clubes como en la selección española, el 'Chacho' cogió las riendas de una sección en plena reconfiguración, fichaje incluido de Scariolo para ocupar el banquillo como sustituto del ahora seleccionador Chus Mateo.

Ese particular cambio de cromos que hicieron la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la entidad madridista otorgó a Scariolo una nueva oportunidad como técnico jefe del Real Madrid tras haber transcurrido dos décadas de la finalización de su etapa anterior en ese mismo cargo.

Sin embargo, el Real Madrid cerró esta campaña 2025-26 sin títulos por haber perdido la final de la Supercopa Endesa contra el Valencia Basket, la final de la Copa del Rey ante el Kosner Baskonia y la final de la Euroliga frente al Olympiacos, además de haber sido eliminado en los cuartos de final de la Liga Endesa a manos de La Laguna Tenerife.