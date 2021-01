Shengelia y el líder amenazan al Baskonia

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El TD Systems Baskonia busca este jueves en el Buesa Arena (21.00 horas/DAZN) dar la campanada ante el líder de la Euroliga, el CSKA Moscú de Tornike Shengelia, que regresa por primera vez a Vitoria, en una decimoctava jornada de la competición continental en la que el equipo vasco espera dar un paso al frente para acercarse a la zona de 'playoff'.

El ala-pívot georgiano, jugador del cuadro baskonista durante seis temporadas y con el que alzó el último título de Liga Endesa, regresará a la que fue su casa como referencia anotadora del sólido líder y vigente campeón de la competición, que acumula 14 victorias y solo tres derrotas en las 17 jornadas disputadas hasta el momento.

La fiabilidad del conjunto ruso será un desafío de altura para los de Dusko Ivanovic en el comienzo de la segunda vuelta del torneo continental; la derrota del martes ante el ALBA Berlín (95-91), en el encuentro aplazado de la quinta jornada -justo desde la que no cae el CSKA- por los casos de coronavirus en el cuadro alemán, les impidió acercarse a la zona noble, que marca el Olimpia Milano con dos victorias más (8-9).

Los 18 puntos del italiano Achille Polonara y los 17 del esloveno Zoran Dragic no bastaron para frenar a los germanos, liderados por un ex de Vitoria, Jayson Granger. Ahora, deberán mejorar su tiro exterior si quieren tener alguna opción ante los moscovitas, que acuden a la cita sin Will Clyburn ni Daniel Hackett.

Además de 'Toko' Shengelia, regresan a la capital vasca otros tres exbaskonistas: el base estadounidense Mike James, el pívot alemán Johannes Voigtmann y el escolta norteamericano Darrun Hilliard, que ya en el primer partido del curso entre ambos conjuntos, en el mes de noviembre, apuntilló a su exequipo con 31 puntos (89-86). El cuarteto representa el 55,1% de los 84,8 puntos de media por partido que anotan los visitantes.

Será el encuentro número 43 entre ambos contendientes en la competición, con un balance de diez triunfos para los vascos y 32 para el equipo ruso.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

TD SYSTEMS BASKONIA: Henry, Vildoza, Giedraitis, Sedekerskis y Jekiri --posible quinteto inicial--; Raieste, Diop, Fall, Peters, Dragic, Polonara y Kurucs.

CSKA MOSCÚ: James, Hilliard, Kurbanov, Shengelia y Milutinov --posible quinteto inicial--; Bolomboy, Antonov, Strelnieks, Voigtmann, Lopatin y Umrikhin.

--ÁRBITROS: Lamonica, Pukl y Bissang.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 21.00/DAZN.