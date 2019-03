Los Spurs homenajean a Ginóbili con la retirada de su camiseta

Publicado 29/03/2019 11:13:59 CET

Los San Antonio Spurs retiraron este jueves la camiseta con el dorsal '20' del argentino Manu Ginóbili, escolta que jugó en la franquicia texana durante 16 temporadas, conquistando cuatro anillos de campeón de la NBA(2003, 2005, 2007 y 2014).

"No tenía ninguna expectativa de estar ni siquiera cerca de estar acá. Un día me levanté y estaba acá, con todas estas leyendas, gente que amo, respeto y admiro, es increíble. Me vuela la cabeza", confesó Ginóbili en su acto de reconocimiento celebrado en el AT&T Center de San Antonio antes del duelo ante los Cavaliers.

El exjugador, acompañado de su familia, no podía "creer" que los campeones de la NBA le llamaran para jugar para ellos. "Eso me hizo cambiar mis objetivos, sabía que estaba en el radar, que dependía de mí. Si era lo suficientemente bueno, iba a recibir esa llamada y tres años después llegué aquí. Tuve mucha suerte, me tocaron grandes cartas y yo solo tenía que saber jugarlas", prosiguió.

Durante sus 16 temporadas en los Spurs, Ginóbili promedió 13,3 puntos, 3,5 rebotes, 3,8 asistencias y 1,3 robos de balón y anotó 1.495 triples, el que más en la historia de los Spurs. Además, es el cuarto máximo anotador en la historia del equipo con 14.043 puntos y es el jugador que ha anotado más puntos saliendo desde el banquillo en la historia de los Spurs con 8.278.

'Manu' es el noveno jugador al que los Spurs retiran su camiseta, tras Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44) y David Robinson (50).

"Tener a jugadores como Tim (Duncan) y Tony (Parker), cientos de partidos juntos, qué importante decirnos todo con unos gestos. Siempre estaré orgulloso, fue algo muy especial. También quiero destacar a Patty (Mills), 'Bobo' (Boris Diaw) y Tiago (Splitter). Cuando empezaba a ser difícil, con los chicos en casa, me ayudaron a pasarla mejor", comentó sobre algunos de sus compañeros.

"'Pop' (Gregg Popovich), eres un loco sensible, generoso e inteligente. Estás loco, pero significas tanto para mí que no te haces una idea. Realmente aprecio todo lo que hiciste por mí. Aprendí muchísimo de ti, lo que aprendí de ti es muy importante y siempre estaré agradecido", destacó respecto a su técnico en los Spurs.

Precisamente, Popovich alabó la gran trayectoria del argentino en San Antonio, donde fue fundamental para el técnico. "Me convertí en mejor entrenador cuando aprendí a callarme gracias a 'Manu'. Sin él no hubiéramos ganado ningún campeonato", confesó el entrenador.

"Se que no le gustó (jugar desde el banquillo), sé que no me quería en ese momento, hasta que lo pensó. Pero por suerte es muy inteligente y lo entendió. Es por eso que será un integrante del salón de la fama. Manu, te amo", prosiguió.

Los otros dos componentes del 'Big Three', Tim Duncan y Tony Parker, con los que ganó cuatro títulos (2003, 2005, 2007 y 2014), también tuvieron palabras de agradecimiento para el escolta argentino. "Año tras año me impresionaste. Fue muy divertido ver a Pop quejarse de lo que estabas haciendo, pero fueron todos logros. Hiciste cosas que nadie más hizo. Eres increíble, es un honor estar aquí", afirmó el de las Islas Vírgenes.

Por su parte, Tony Parker se mostró "muy feliz" por acompañar a Ginobili en este día. "Todos pensaban que 'Manu' y yo no nos pasábamos la pelota. Nunca entendí que dijeran eso, porque 'Pop' armaba las jugadas y yo no tenía la culpa que fuesen para Tim y Tim tirara siempre", bromeó el único del 'Big Three' que sigue en activo.