Tavares: "El Real Madrid siempre da un paso adelante en los grandes momentos"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El pívot del Real Madrid Walter 'Edy' Tavares afirmó este miércoles que siempre espera estos "grandes momentos", en los que el equipo da "un paso adelante", al mismo tiempo que destacó la "experiencia" de su técnico, Pablo Laso, en 'Finales a Cuatro', convencido de que se "dejará la piel" para que los jugadores estén "lo mejor preparados posible".

"Siempre he esperado estos grandes momentos. En los 'Playoffs' crecimos, porque si no jugamos bien nos eliminaban. El Real Madrid siempre da un paso adelante en los grandes momentos. Hicimos una gran serie ante Maccabi, ahora estamos aquí para disfrutar y ganar", aseveró Tavares en la rueda de prensa oficial de la Euroliga en la previa del encuentro de la 'Final Four' de este jueves (21.00 horas) ante el Barça.

El interior caboverdiano recordó el título de 2018 que pudo levantar con el equipo blanco también en Belgrado, después de su fichaje en noviembre de 2017. "Llegué en el momento adecuado y ganamos, pero ganar cada año es difícil. Estoy muy feliz de estar aquí y queremos otra oportunidad para ganar", deseó.

Tavares puso en valor la mano de Pablo Laso en esta plantilla desde su llegada en 2011 al banquillo, fecha desde la cual el Real Madrid ha disputado siete 'Final Four'. "Influye mucho la experiencia de laso, cuida mucho los detalles. En momentos como estos solemos hacer las cosas mucho mejor. Lleva muchos años aquí y sabe lo que significa defender este escudo, se va a dejar la piel para que estemos lo mejor preparados posible", concluyó el pívot.