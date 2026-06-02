Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia), Máximo Anotador Endesa 2025/26 con 18,7 puntos por partido

Archivo - El jugador del Baskonia Timothe Luwawu-Cabarrot - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia) es el Máximo Anotador Endesa de la temporada 2025/26 tras firmar una media de 18,7 puntos por encuentro y liderar la clasificación de anotadores de la Liga Endesa por delante de jugadores como David DeJulius (UCAM Murcia) o Mario Hezonja (Real Madrid).

El exterior baskonista mantuvo una notable regularidad durante toda la temporada y alcanzó los dobles dígitos de anotación en 30 de los 32 partidos que disputó, mientras que en 16 encuentros superó la barrera de los 20 puntos. Además, en tres de cada cuatro actuaciones ligueras se movió entre los 15 y los 24 puntos.

Luwawu-Cabarrot cimentó buena parte de su producción ofensiva en el lanzamiento exterior. El francés fue también el jugador con más triples anotados por partido de toda la competición, con una media de 2,9 aciertos y un 41,5 por ciento de efectividad desde más allá del arco. A ello añadió un 90,1 por ciento en tiros libres, quinto mejor porcentaje de la Liga Endesa.

El baskonista recibió durante el curso dos reconocimientos semanales como Máximo Anotador Endesa, incluido el galardón especial de Navidad correspondiente a las jornadas 12, 13 y 14. Su principal amenaza en la recta final fue el base del UCAM Murcia David DeJulius, que terminó la temporada con una media de 17,8 puntos por encuentro.

"Ser Máximo Anotador Endesa significa mucho para mí. Solo quería dar el 100 por cien para ayudar en lo que pudiera. Odio fallarle a mi equipo. Odio salir a la pista y no dar el máximo esfuerzo", aseguró el jugador en declaraciones difundidas por la acb.

Luwawu-Cabarrot atribuyó parte de su éxito a la confianza recibida por parte de sus compañeros y del cuerpo técnico. "Mis números han subido por la confianza de cuerpo técnico y compañeros. Nos entendemos bien y ellos me dan esa confianza y esa libertad para tirar y anotar", señaló.

Además, destacó el papel de la afición baskonista y calificó la campaña recién terminada como una de las mejores de su trayectoria profesional. "Ha sido una de las temporadas en las que más me he divertido, si no la que más. La pondría seguro entre las dos mejores de mi carrera", afirmó.

Con este reconocimiento, Luwawu-Cabarrot entra en la nómina de grandes anotadores históricos de la competición y sucede en el palmarés del premio al ganador de la primera edición de este galardón impulsado por Endesa.