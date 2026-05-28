Tissot presenta en Berlín el reloj de la cuenta atrás a 100 días del Mundobasket femenino. - TILO WIEDENSOHLER

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La marca relojera Tissot, socio global y cronometrador oficial de la FIBA, ha presentado este miércoles en Berlín el reloj de la cuenta atrás a cien días del inicio del Campeonato del Mundo femenino de baloncesto, que se disputará del 4 al 13 de septiembre en la capital alemana.

El reloj se ha instalado en la estación Ostbahnhof de Berlín, junto con el anuncio de un reloj oficial histórico. Con motivo de la celebración de los 100 días que faltan para el inicio del torneo, Tissot, la Federación Alemana de Baloncesto (DBB) y el Senado de Berlín presidieron la inauguración de la instalación en la estación de tren.

El reloj de cuenta atrás estará a la vista de más de 100 000 viajeros cada día hasta el inicio de la competición cuando 16 selecciones de todo el mundo lucharán por el título de campeonas del mundo.

Este hito se vio realzado por la presentación del Tissot Seastar Edición Especial de la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto FIBA 2026, lo que supone la primera vez que la marca crea un reloj específico para un Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino.

Este exclusivo reloj homenajea tanto al prestigio del torneo como al continuo auge mundial del baloncesto femenino. El modelo de 40 mm evoca sutilmente los icónicos colores del mundo del baloncesto a través de una esfera circular cepillada en blanco con llamativos detalles en naranja.

Esta identidad visual se prolonga en el bisel giratorio unidireccional de cristal mineral, donde destaca la marca de 24 segundos como expresión directa del ritmo del juego. Su sistema de correas intercambiables permite la transición de un brazalete de acero inoxidable a una correa de piel blanca con costuras naranjas y el logotipo de la competición; ambas se incluyen con el reloj.

El diseño se completa con un fondo de caja grabado que representa el 'muro de la pasión' de la competición, que también se refleja en el estuche.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban Sonja Vasic, miembro del Consejo Central de la FIBA y vicepresidenta de la Comisión de Jugadores de la FIBA; Matt George, vicepresidente de marketing de Tissot; Babette Kibele, responsable de Deportes y Voluntariado del Senado de Berlín; y Tim Ebs, director de eventos de la Federación Alemana de Baloncesto.

Por su parte, como reflejo de la famosa cultura urbana de la ciudad, el artista berlinés Akte One dio los últimos retoques al diseño de grafiti de la instalación de la cuenta atrás en el momento en que se produjo la simbólica transición del 100 al 99.

"El hito de los 100 días es siempre importante para cualquier evento. Este año resulta aún más emocionante, porque contamos con un cuadro ampliado a 16 equipos para esta edición de 2026 de la competición, lo que refleja el continuo auge de la popularidad del baloncesto femenino", comentó el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis.

Por su parte, el CEO de Tissot, Sylvain Dolla, expresó su orgulloso por ser socios globales de la FIBA y proporcionar la solución oficial de cronometraje para la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto de la FIBA 2026, lo que sitúa a Tissot en el centro de la competición.

"Todo el mundo está deseando ver a las mejores jugadoras reunidas en Berlín, y nos enorgullece contribuir a la emoción del juego con la instalación de este reloj de cuenta atrás de Tissot. El baloncesto femenino está experimentando un fuerte auge a nivel mundial, y para nosotros es muy importante formar parte de este proceso como marca", manifestó Dolla.