Tomic y Birgander, baja al menos tres semanas y fuera de los cuartos de la Champions

El pívot del Asisa Joventut Ante Tomic - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona no podrá contar con sus dos pívots de referencia, Ante Tomic y Simon Birgander, para los cuartos de final de la Basketball Champions League, después de que ambos hayan sido diagnosticados con sendas lesiones que les mantendrán fuera de las pistas al menos tres semanas.

Según confirmaron los servicios médicos del club verdinegro, el croata Ante Tomic sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, mientras que el sueco Simon Birgander padece una lesión en la fascia plantar del pie derecho, dolencias que les impedirán disputar la eliminatoria completa ante el AEK BC.

De este modo, la 'Penya' afronta uno de los momentos clave de la temporada sin sus dos principales referencias interiores, en una serie al mejor de tres partidos que arranca este miércoles en el SUNEL Arena de Atenas (18.30 horas).

El conjunto catalán, que ha firmado una notable trayectoria en la Basketball Champions League para situarse entre los ocho mejores equipos del torneo, buscará sobreponerse a estas bajas en una eliminatoria exigente ante un rival que contará con toda su plantilla disponible.

Además de Tomic y Birgander, tampoco estará disponible Guillem Vives para el primer partido, en una expedición que completan jugadores como Adrián Torres, Ferran Mauri y Humber Ruiz, con el objetivo de buscar un resultado positivo que mantenga viva la opción de alcanzar la Final Four.