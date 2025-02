El UCAM Murcia denuncia un "error arbitral histórico" en la derrota contra La Laguna Tenerife

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia y su técnico Sito Alonso denunciaron este sábado una "falta de respeto sin precedentes" y un "error abismal" e "histórico" de los árbitros en la derrota (77-78) contra La Laguna Tenerife en la jornada 20 de la Liga Endesa celebrada en el Palacio de Deportes de Murcia.

"Una falta de respeto sin precedentes. La Laguna Tenerife se lleva la victoria con un triple sobre la bocina de Kramer, precedido de un error arbitral histórico", dice el cuadro murciano en el titular y entradilla de la crónica del partido en su web.

El club lo extendió también con imágenes en su cuenta de la red social 'X' y Sito Alonso lo explicó con amargura en rueda de prensa, en la jugada anterior al triple de David Krämer que dio la victoria a los canarios sobre la bocina. "El árbitro señala invasión de Kaiser Gates cuando hay cuatro jugadores amarillos en la zona para ir al rebote lo que es ilegal", dijo el técnico madrileño.

El UCAM colgó las imágenes de la acción con un "¿Quién invade antes? Por el amor de Dios", entendiendo que debió de dar un tiro más a Gates y no el balón a los visitantes, con la opción además para Txus Vidorreta de tiempo muerto para diseñar la jugada de ocho décimas que clavaría Krämer.

"Esto es una falta de respeto impresionante hacia el trabajo de un club, de un equipo y de una afición. Con la tecnología que tenemos, con la capacidad y el nivel que tiene el estamento arbitral, permitir que un equipo no se lleve la victoria y que le piten invasión cuando simplemente tiene que lanzar un tiro libre fallado para que ellos no pidan tiempo muerto. Concede un tiempo muerto al equipo contrario porque hay una invasión de un jugador que no ha existido", añadió muy enfadado Sito Alonso.