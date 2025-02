El UCAM Murcia presenta una reclamación formal ante ACB y AEBA por lo sucedido contra La Laguna Tenerife

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia ha presentado este domingo una reclamación formal ante la ACB y los Árbitros Españoles de Baloncesto Asociados (AEBA) por la "sucesión de errores arbitrales sin precedentes en el baloncesto español" durante la derrota (77-78) contra La Laguna Tenerife en la jornada 20 de la Liga Endesa celebrada en el Palacio de Deportes de Murcia.

"Tras estos acontecimientos, la entidad que preside Doña María Dolores García Mascarell quiere manifestar que recurrirá ante todo órgano competente los graves acontecimientos expuestos anteriormente. Exige, además, una sanción ejemplar proporcional a la magnitud de los daños ocasionados. Entendiendo que, al igual que se sancionan severamente los errores cometidos por los clubes que atentan contra la integridad de la competición, la misma rigurosidad hay que aplicar con el estamento arbitral", indicó el club en un comunicado.

En este sentido, la entidad murciana afirma que este tipo de incidentes afectan a "la integridad" del baloncesto español. "Situaciones como la vivida ayer en el Palacio de los Deportes de Murcia, no solo perjudican los intereses del UCAM Murcia CB, sino que atentan contra la integridad de la Liga Endesa y de todos los aficionados al baloncesto", subrayó.

La polémica se produjo en la jugada anterior al triple de David Krämer que dio la victoria a los canarios sobre la bocina. "El jugador número 4 del UCAM Murcia CB, Kaiser Gates, se dispone a lanzar el segundo tiro libre de su serie a falta de 0.8 segundos para concluir el partido con el resultado de 77-75 favorable al conjunto murciano. En ese instante cuatro jugadores de La Laguna Tenerife invaden la zona violando la norma 43.2.4 del reglamento FIBA. El colegiado Javier Torres interpreta que el lanzador invade la zona antes de tiempo y otorga balón para el equipo visitante sin que haya podido ponerse el cronómetro en marcha", relata el club.

"Una acción donde ninguno de los tres colegiados se percata de que hay cuatro jugadores de La Laguna Tenerife situados en la zona, ni siquiera de que invaden la zona antes de que Kaiser Gates lance el balón. Solamente están pendientes de la infracción que pueda cometer el lanzador, ya que interpretan que va a tirar a fallar, y se olvidan por completo del resto de jugadores que le rodean. Un atentado injusto contra el UCAM Murcia CB y la victoria que debería haber conseguido si se hubiese aplicado correctamente el reglamento. Una jugada tan decisiva para determinar el resultado, que debería ser revisable", finalizó.

Tras el partido, el técnico del conjunto universitario, Sito Alonso, calificó lo sucedido como "una falta de respeto impresionante hacia el trabajo de un club, de un equipo y de una afición". "Con la tecnología que tenemos, con la capacidad y el nivel que tiene el estamento arbitral, permitir que un equipo no se lleve la victoria y que le piten invasión cuando simplemente tiene que lanzar un tiro libre fallado para que ellos no pidan tiempo muerto. Concede un tiempo muerto al equipo contrario porque hay una invasión de un jugador que no ha existido", explicó.