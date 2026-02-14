UCAM Murcia, Tenerife y Joventut ganan antes de la Copa

Casademont Zaragoza -Asisa Joventut - ACB PHOTO

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia batió por 101-82 al Recoletas Salud San Pablo Burgos en la jornada 20 de la Liga Endesa, donde este sábado se vieron victorias a domicilio del Asisa Joventut por 67-79 contra el Casademont Zaragoza y del Dreamland Gran Canaria por 83-90 ante el Coviran Granada, junto al triunfo local de La Laguna Tenerife por 90-81 ante el Río Breogán.

El equipo murciano se fue nueve arriba al descanso en el Coliseum burgalés (48-39) y no dio opción a los locales de sumar un triunfo importante por la permanencia. Los de Sito Alonso remataron la faena de su victoria 14ª con un inspirado último cuarto, donde Devontae Cacok (21 puntos) y Michael Forrest terminaron con la resistencia local. Dylan Ennis (19 puntos) fue el otro estilete murciano.

En esta última jornada de Liga ACB antes de disputar la Copa del Rey, la 'Penya' lució en Zaragoza una gran defensa que le permitió dominar el marcador desde antes del descanso hasta acabar el partido. Cameron Hunt, con 20 puntos, volvió a ser el máximo anotador del Joventut y Ricky Rubio hizo 15 créditos de valoración en un Pabellón Príncipe Felipe de donde los verdinegros su marcharon con un balance de 12-8 en la tabla.

Empatado con los badaloneses en esa clasificación liguera está aún La Laguna Tenerife, que mediado el tercer periodo estuvo cerca de romper su duelo ante el Breogán (8-12). Aunque el conjunto lucense reaccionó y se acercó a tiempo, se quedó sin el premio de remontar ante un adversario guiado por Bruno Fitipaldo con 23 puntos y 31 créditos de valoración.

Por otra parte, el Gran Canaria respiró con su primer triunfo liguero después de mes y medio, y se puso con balance de 7-12. Eso sí, lo logró ante un Granada colista (1-19) que mantuvo el pulso hasta el inicio del cuarto periodo; ahí los visitantes se escaparon por obra de Nico Brussino, autor finalmente de 24 puntos y 25 créditos de valoración.