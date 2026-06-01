El UCAM reta desde la superioridad al Barça

Archivo - Dylan Ennis (UCAM Murcia) y Jan Vesely (Barça), en un partido de Liga Endesa en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia y el Barça abrirán este martes (19.00 horas) en el Palacio de los Deportes de Murcia una de las eliminatorias más atractivas de los cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa, un cruce al mejor de tres partidos entre el cuarto y el quinto clasificado de la Liga Regular en el que los murcianos dispondrán del factor cancha y llegan reforzados por sus dos victorias ligueras frente al conjunto blaugrana esta temporada.

El equipo de Sito Alonso afronta la serie tras firmar la mejor segunda vuelta de la competición y después de quedarse a un solo triunfo del Real Madrid en la clasificación final. Los universitarios cerraron la fase regular con un balance de 25 victorias y nueve derrotas, idéntico al de Valencia Basket y Kosner Baskonia, aunque el triple empate les relegó a la cuarta posición.

El UCAM llega además en un gran momento de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, incluidas las logradas ante Unicaja (87-69), Casademont Zaragoza (90-100) y Hiopos Lleida (116-95). Los murcianos han sido uno de los ataques más productivos de la Liga Endesa, con 91,5 puntos por encuentro, liderados por un David DeJulius que acaba de ser incluido en el Mejor Quinteto de la competición tras promediar 17,8 puntos, 4,3 asistencias y 16,6 créditos de valoración.

Del otro lado estará un Barça que inicia en Murcia su última aventura bajo la dirección de Xavi Pascual, quien dejará el banquillo blaugrana al término de la temporada. Los catalanes llegan después de una dura derrota en el Palau Blaugrana ante Valencia Basket (77-102), resultado que les privó de ser cabezas de serie y les obligó a afrontar la eliminatoria sin ventaja de pista.

Pese a terminar quintos, los blaugranas cuentan con una de las plantillas más profundas y experimentadas de la competición. Kevin Punter lidera la anotación con 13,3 puntos por partido, mientras que Tornike Shengelia ha sido uno de los referentes del equipo en una campaña irregular. Además, Tomas Satoransky y Will Clyburn ya reaparecieron frente al conjunto 'taronja', aunque el pívot Youssoupha Fall seguirá siendo baja por un esguince de tobillo.

Los precedentes recientes invitan a pensar en una eliminatoria muy igualada. Aunque el balance histórico favorece claramente al Barça por 41-10, el UCAM se impuso en los dos enfrentamientos ligueros de esta temporada. Ganó en el Palau Blaugrana (78-81) tras llegar a disponer de una renta de 21 puntos y volvió a derrotar a los catalanes en Murcia (84-83) gracias a un triple decisivo de Toni Nakic después de remontar 16 puntos de desventaja.

Sin embargo, el último duelo entre ambos cayó del lado blaugrana. Fue en los cuartos de final de la Copa del Rey disputada en Valencia, donde el Barça se impuso por 91-85 en un partido muy equilibrado que decidió Kevin Punter en los minutos finales y que evitó una tercera derrota consecutiva ante los murcianos.

Sito Alonso ha advertido de la dificultad del reto, pero también ha reivindicado la competitividad mostrada por los suyos durante toda la temporada. "Estamos hablando del FC Barcelona. Solo enfrentarte contra ellos supone un reto magnífico. Vamos a intentar que este tipo de clubes tan grandes sufran contra nosotros por el nivel competitivo que podamos dar", señaló el técnico.

El entrenador universitario también rechazó las voces que hablan de crisis en el conjunto blaugrana. "Este tipo de jugadores no entienden de descomposición, entienden de competición", aseguró sobre un rival que recupera efectivos para un cruce de máxima exigencia.

El segundo partido se disputará el jueves en el Palau Blaugrana y, si fuera necesario, el tercer y definitivo encuentro regresaría el sábado a Murcia, donde el UCAM buscará aprovechar una fortaleza que considera clave para seguir soñando con unas semifinales históricas.

--FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UCAM MURCIA: DeJulius, Radebaugh, Falk, Nakic y Cate --posible quinteto inicial--; Cacok, Forrest, Sant-Roos, López, Diagné, Martin y Hands.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Norris, Vesely, Brizuela, Núñez, Laprovittola y Parra.

--ÁRBITROS: Conde, Padrós y Torres.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Murcia.

--HORA: 19.00/Movistar+.