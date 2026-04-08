El Unicaja elimina al ALBA Berlin y se mete en otra Final Four de la Basketball Champions League

Archivo - Kendrick Perry, en un partido con el Unicaja de Málaga. - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja de Málaga ha ganado este miércoles por 85-88 al ALBA Berlin, con prórroga incluida, en el segundo partido de su eliminatoria de cuartos de final en la Basketball Champions League (BCL), adjudicándose los malagueños este cruce por 2-0 y metiéndose en la Final Four del torneo.

A pesar de allanarse el camino hacia la victoria después del descanso, el equipo andaluz sufrió en el cuarto periodo y el ALBA forzó esa prórroga delante de su público. No obstante, el Unicaja volvió a rendir bien en el tiempo extra y finalmente selló un triunfo con premio de avanzar de ronda.

Nihad Djedovic y Emir Sulejmanovic destacaron en la anotación, con 17 y 15 puntos en sus respectivos casilleros. De este modo, los pupilos de Ibon Navarro disputarán la Final Four de la BCL por cuarta temporada seguida, siendo la de esta edición en Badalona del 7 al 9 de mayo.

También tiene ya asegurada su presencia el BC Rytas, habiendo eliminado al ERA Nymburk por 2-0 en su eliminatoria. Mientras tanto, hay sendos empates (1-1) en el cruce entre La Laguna Tenerife y el Galatasaray e igualmente en el cruce entre el AEK de Atenas y el Asisa Joventut.