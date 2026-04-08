El Surne Bilbao buscará revalidar la FIBA Europe Cup contra el verdugo del UCAM Murcia

Archivo - Melwin Pantzar, en un partido con el Surne Bilbao Basket. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket buscará revalidar la FIBA Europe Cup contra el verdugo del UCAM Murcia, después de que los bilbaínos hayan eliminado al Falco KC Szombathely en una semifinal y los murcianos hayan caído ante el PAOK de Salónica en la otra 'semi'.

Habiendo ganado a domicilio el partido de ida por un amplio 81-98, el Bilbao venció este miércoles en el duelo de vuelta por 95-88 y refrendó delante de su afición el billete hacia la final por el título, con opción así de revalidar su título conquistado durante la temporada pasada.

Sin embargo, su adversario en esa cita definitiva del torneo no será el otro equipo español que quedaba vivo, ya que el UCAM derrotó por 89-85 al PAOK en el encuentro de vuelta y no pudo remontar el 79-73 encajado en la ida disputada el pasado 1 de abril en Salónica (Grecia).