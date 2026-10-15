Nikola Mirotic, Valencia Basket - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press
Un Valencia Basket de bajón cae ante Maccabi
Los 'taronja' encajan su segunda derrota de la semana y la temporada en Euroliga
MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Valencia Basket cayó (88-91) con el Maccabi Rapyd Tel Aviv este jueves en la sexta jornada de la Euroliga celebrada en el Roig Arena, segunda derrota del curso continental y también esta semana, confirmando el bache y el bajón pese a pelear hasta el final.
Después de la amarga derrota ante Olympiacos el martes, tras mandar de 28 puntos, y otra más en Liga Endesa contra el Barça el fin de semana, al equipo 'taronja' le tocó un hueso duro de roer pese a estar en situación inversa en la tabla. El equipo de Tel Aviv empezó con mucho acierto, liderado por Yam Madar, y de menos a más le tocó conectarse al encuentro a los locales.
Xavi Albert encontró solución en Gonzalo Corbalán, con intensidad y tirando del carro para consagrarse como pieza clave de un Valencia Basket que echó de menos a Kameron Taylor y TJ Shorts. Los locales castigaron las pérdidas y sí encontraron a Nikola Mirotic para hacer frente al buen tiro exterior de los visitantes (48-50).
TJ Shorts irrumpió en el tercer cuarto, pero Oshae Brissett mantuvo la buena pegada visitante. El Valencia tuvo que apretar en defensa, recuperar control en la pintura, ante la falta de puntería. Pese a ir a remolque, los locales se fueron al último cuarto por delante (72-71), aunque de inmediato, Brissett engordó la renta.
El equipo 'taronja' fue incapaz de bajar los altos porcentajes del rival, mientras no metía un triple en el cuarto decisivo. Aún así, los de Albert tiraron de nuevo de la dupla Álvaro Cárdenas-Corbalán, mientras Kameron Taylor hacía la guerra por su cuenta. Maccabi sí metió sus triples con Jimmy Clark para encarrilar su segunda victoria de la temporada, pero aún tuvo que rematar.
El Valencia, tratando de evitar la tercera derrota seguida, lo buscó a la desesperada y Armoni Brooks recortó desde el triple. La defensa 'taronja' impidió al Maccabi sentenciar, robando dos saques de banda para tener dos opciones de forzar la prórroga. La primera, a 17 segundos del final, la desaprovechó Taylor, y la segunda, a cuatro segundos, le llegó a Brooks, pero también la escupió el aro.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 88 - MACCABI RAPYD TEL AVIV, 91. (Z-Z, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA BASKET: Shorts (9), Brooks (14), Taylor (7), Osetkowski (3) y Sako (4) --quinteto inicial--; Puerto (8), Reuvers (6), Cárdenas (5), Moore (-), Corbalán (14), Mirotic (12), Rivero (6).
MACCABI RAPYD TEL AVIV: Madar (11), Lundberg (6), Brissett, Hoard (12) y Theis (2) --quinteto inicial--; Sorkin (16), Clark III (17), Colson (11), Brissett (14), Wallace (-), Leaf (2).
--PARCIALES: 23-31, 25-19, 24-21, 16-20.
--ÁRBITROS: Pukl, Petek y Tsaroucha. Sin eliminados.
--PABELLÓN: Roig Arena.