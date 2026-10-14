El Valencia Basket busca pasar página ante el Maccabi

Nikola Mirotic (Valencia Basket), en una acción del partido de Euroliga frente al Olympiacos en el Roig Arena - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este jueves al Maccabi Rapyd Tel Aviv en el Roig Arena (20.30 horas) en la sexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un choque en el que los 'taronja' buscarán pasar página del doloroso tropiezo sufrido el martes ante el Olympiacos y sumar un triunfo que les mantenga en la línea de sus mejores inicios históricos en la máxima competición continental.

Los de Xavi Albert afrontan su tercer compromiso en un lapso de apenas cinco días tras ceder en el Palau Blaugrana y encajar ante el conjunto griego una dura derrota en la prórroga, donde desperdició una ventaja de 28 puntos ante los de El Pireo, liderados por el exjugador 'taronja' Jean Montero.

Pese al desgaste físico y anímico, el cuadro valenciano se mantiene en la segunda posición de la tabla con un balance de 4-1 y dispondrá de la plantilla al completo para buscar la recuperación con el aliento de su afición en el Roig Arena, que contará con una operativa especial de acceso nominativo.

Para reencontrarse con la victoria, los locales deberán extremar el cuidado del balón. El Valencia Basket es el segundo equipo del torneo que menos posesiones malgasta (12,6%), pero enfrente tendrá a un rival especialista en castigar los errores ajenos, cuarto en robos (7,8) y quinto en provocar pérdidas rivales (16,2%). Además, la escuadra 'taronja' querrá imponer su voracidad ofensiva, puesto que lidera la Euroliga en anotación (100,4 puntos), asistencias (21,4), porcentaje de triples (43,1%) y puntos en transición (16), frente a un conjunto israelí que ostenta el segundo mejor acierto en tiros de dos (60,5%).

Por su parte, el Maccabi Rapyd Tel Aviv llega al choque en la 18ª posición con un balance de 1-4, aunque su momento de forma actual es netamente superior a lo que refleja la clasificación. Los de Oded Kattash lograron su primer triunfo de la temporada la semana pasada con autoridad ante el Armani Olimpia Milán (97-79) y este martes acariciaron la sorpresa en Barcelona, donde solo cayeron en el último segundo por 90-87.

Esta mejoría ha venido liderada por el gran estado de forma del base Yam Madar -máximo anotador (12,4 puntos), asistente (5,2) y hombre más valorado (15,8) del equipo-, al frente de un bloque consolidado con nombres como Daniel Theis, Jaylen Hoard o Iffe Lundberg.

En la previa del encuentro, el técnico 'taronja', Xavi Albert, ha recalcado la necesidad de "recuperarse y pensar en el partido de Maccabi" para extraer la "lección positiva" del último tropiezo. "Esta competición y esta dinámica de partidos es muy anímica. Necesitamos no pensar más allá de lo que tenemos delante de los ojos, de la siguiente posesión. Trataremos de seguir llevando a cabo nuestro juego y mejorar en la parcela defensiva para poder continuar imprimiendo el ritmo que queremos", ha valorado.

El historial entre ambos clubes en la capital del Turia refleja una igualdad máxima en siete antecedentes de Euroliga, con cuatro victorias para los valencianos y tres triunfos para la escuadra visitante. Sin embargo, los últimos dos precedentes en la ciudad han caído del lado local, incluida la victoria por 94-83 cosechada el pasado curso.

De este modo, el Valencia Basket apelará al calor del Roig Arena para superar el cansancio acumulado, frenar la amenaza del crecido Maccabi y certificar una victoria revitalizadora que le consolide en la cima europea antes de cerrar su exigente maratón de partidos el próximo domingo ante el UCAM Murcia.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts, Brooks, Taylor, Osetkowski y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Saint-Supéry, Cárdenas, Moore, Gueye, Corbalán, Marí, Mirotic, Rivero y Sima.

MACCABI RAPYD TEL AVIV: Madar, Lundberg, Colson, Hoard y Sorkin --posible quinteto inicial--; Clark III, Lavi, Bacot Jr., Brissett, Rayman, DiBartolomeo, Wallace, Leaf y Theis.

--ÁRBITROS: Pukl, Petek y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.