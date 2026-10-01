El pívot Nikola Mirotic disputando un encuentro con el Valencia Basket. - Leopold Soglo / Zuma Press / Europa Press

El Valencia Basket busca el pleno ante el ASVEL de Tony Parker

El conjunto 'taronja' quiere imponer su baloncesto ofensivo en su visita de la Euroliga al equipo francés que entrena la exestrella de la NBA

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se mide este viernes (20.00 horas) al ASVEL Villeurbane francés en la jornada 3 de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, en un encuentro en el que los 'taronja' buscan conseguir el pleno de victorias en este arranque de competición europea ante un rival cuya mayor estrella está en el banquillo en la figura de su técnico, Tony Parker.

El combinado dirigido por Xavi Albert afronta su segundo encuentro fuera del Roig Arena con el objetivo de seguir prolongando su buen arranque de competición tras cosechar las dos primera victorias, frente a Besiktas (94-96) y Kosner Baskonia (111-88). Ahora, a los 'taronja' se les presenta la oportunidad de seguir con esta buena dinámico contra un rival con el que tiene un balance a favor de 7-5 y de un 4-1 en los últimos enfrentamientos, sin perder desde la temporada 2020-2021 a domicilio ante un rival que se había llevado los seis primeros duelos como local.

Y ante un rival que suele ser los más 'accesibles' en esta Euroliga, el Valencia Basket pretende seguir dando continuidad a su buen inicio y sumando victorias siempre valiosas a domicilio, aunque con el debe de mejorar la faceta defensiva, ya que promedia 95,6 puntos en contra, además de los 105 puntos que encajó en la derrota en la Liga Endesa ante el iLURNE Lleida.

Esa mejora que debe implementar el técnico valenciano puede pasar en primer lugar por intentar ser más contundente en la 'pintura', ya que concede una media de 11,3 rebotes ofensivos al rival en este inicio de curso. La visita a un ASVEL que no destaca por ser poderoso a nivel ofensivo puede ser un buen momento para apuntalar la fortaleza atrás y sacar partido a un ataque que ya ha dejado claro que tiene mucha variedad como el año pasado.

En la clara victoria del martes ante el Kosner Baskonia hasta siete jugadores superaron la decena de puntos en anotación, entre ellos un Jasiel Rivero que se ha ganado su contrato hasta final de temporada. Seis firmaron dobles dígitos en el sufrido triunfo en Turquía, buena muestra del buen juego colectivo que quiere implantar Xavi Albert, reflejado en las 24 asistencias repartidas ante el campeón de la Copa del Rey. Además, los nuevos fichajes están respondiendo bien, con TJ Shorts tratando de hacer olvidar a Jean Montero.

Enfrente, un ASVEL Villeurbanne que no suele ser candidato al 'Top 10' y que tiene problemas bajo los tableros, siendo hasta el momento el peor reboteador en este inicio de temporada en la máxima competición continental con sólo 58 capturas en total.

El equipo de Tony Parker, ganador de cuatro anillos de la NBA con los San Antonio Spurs y que ha dado el salto al banquillo del club del que es propietarios, con el exseleccionador Vincent Collet como ayudante, empezó esta doble jornada con clara derrota ante el Panathinaikos griego (102-79), aunque en el LDLC Arena suele ser más sólido y ya se estrenó batiendo al Maccabi Tel Aviv (84-74). De sus ocho victorias del año pasado, seis fueron ante su público.

En las filas del conjunto lionés, siempre poderoso en su físico, jugadores conocidos como el exbase de la NBA Patty Mills, que la pasada campaña jugó en La Laguna Tenerife y es uno de sus mejores piezas ofensivas, el alero Myles Cale, que estuvo en las filas del Barça, el pívot Joel Bolomboy, otro exNBA como Jae Crowder o el joven Marc-Owen Fodzo Dada.

"Seguimos centrados en nuestra propia mejora, buscando esa línea ascendente del último partido, pero con los pies en la tierra, sabiendo que las dinámicas de la Euroliga cambian. Jugamos ante un equipo muy físico, con unos aleros muy polivalentes que han demostrado muy buen nivel, especialmente en la primera jornada, pero estamos más centrados en dar continuidad a nuestro trabajo y estar centrados en ser una mejor versión propia", apuntó Xavi Albert en la previa.

FICHA TÉCNICA

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Gach, Crowder, Mills, Dada Fozdo y Bolomboy --posible quinteto inicial--; Besson, Cale, Lighty, Massa, Pons, Sestina y Waters.

VALENCIA BASKET: Brooks, Saint-Supéry, Moore, Reuvers y Osetkowski --posible quinteto inicial--; Shorts, Corbalán, Puerto, Mirotic, Taylor, Sako, Rivero, Cárdenas y Sima.

--ÁRBITROS: Olegs Latisevs, Josip Radojkovic y Franko Gracin.

--PABELLÓN: LDLC ARENA

--HORA: 20.00/Movistar Plus +.