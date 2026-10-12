Jean Montero durante un partido con el Olympiacos - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

Valencia Basket se cita ante un viejo conocido por un inicio histórico

El equipo 'taronja' puede firmar su mejor arranque de siempre en la Euroliga si gana en el Roig Arena al Olympiacos de Jean Montero

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este martes en el Roig Arena (21.00 horas) al vigente campeón de la competición, el Olympiacos de El Pireo, en la quinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo de máxima exigencia en el que los 'taronja' buscan batir su mejor arranque histórico continental en el regreso de Jean Montero a la que fue su casa hasta el año pasado.

Tras igualar la pasada semana el balance de 4-0 con el que firmó su mejor inicio continental en la temporada 2003-04, el conjunto dirigido por Xavi Albert asume el reto más complejo para superarse a sí mismo, pero lo hace delante de un 'coco' que tan sólo ha perdido un choque y que llega con Montero como su nueva estrella. La misma que hace nada brillaba en Valencia y lideraba a los 'taronja'.

Instalado en la segunda plaza de la tabla tras doblegar a Besiktas, Baskonia, ASVEL y Hapoel Tel Aviv, el cuadro valenciano arranca ante el coloso griego una exigente semana con tres compromisos consecutivos en el Roig Arena, apenas 48 horas después de encajar un ajustado tropiezo en el Palau Blaugrana (89-86) en la competición doméstica.

Enfrente estará un Olympiacos situado en la tercera posición con un balance de 3-1. El equipo entrenado por Georgios Bartzokas mantiene el bloque que levantó el título continental el pasado curso y llega a la cita tras imponerse con claridad al Anadolu Efes (89-66) y solventar su compromiso en la liga griega, dando además descanso a hombres clave como Ward, Dorsey, Joseph, Dunston y Tyrique Jones.

El gran atractivo del encuentro estará en el reencuentro con Jean Montero. El dominicano regresa por primera vez al Roig Arena vistiendo la camiseta de los de El Pireo tras haberse proclamado campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa con el conjunto valenciano la pasada campaña. Montero, que viene de firmar 30 puntos en el torneo local, se ha consolidado como el sexto hombre del cuadro ateniense con promedios de 13,5 puntos y 17,2 créditos de valoración por encuentro.

El Roig Arena verá frente a frente a los dos mejores ataques y a los dos equipos más valorados del arranque del torneo. El Valencia Basket lidera la anotación con 101,3 puntos por partido impulsado por el ritmo más alto de la competición (79,8 posesiones) y el liderazgo de TJ Shorts, quinto máximo anotador del torneo con 17,5 puntos de media. Por su parte, el Olympiacos acredita 95,5 puntos de promedio, con especial protagonismo de Sasha Vezenkov (17,2 puntos y 21,5 de valoración).

También en la pintura se vivirá un pulso individual en el puesto de ala-pívot entre Nikola Mirotic y el propio Vezenkov, dos de los jugadores con mayor impacto histórico en la competición. En el capítulo sanitario, tanto Xavi Albert como Bartzokas dispondrán de sus plantillas prácticamente al completo, con la plena recuperación de Nikola Milutinov en las filas visitantes, donde será baja Donta Hall.

El preparador 'taronja', Xavi Albert, advirtió en la previa de la "potencia y capacidad" del actual campeón continental, remarcando la importancia de contrarrestar el poderío interior visitante. "Son el equipo con un rebote ofensivo más alto de la competición. Se exigirá un nivel físico y de contacto muy alto, por lo que debemos estar frescos para imponernos en transición", señaló el técnico. En la misma línea, Kameron Taylor apeló a mantener la concentración defensiva ante un calendario mensual muy exigente que empieza "con el rival más duro".

Los precedentes históricos no benefician a los 'taronja' ya que Olympiacos se ha impuesto en ocho de sus nueve visitas a la capital del Turia. No obstante, el Valencia Basket logró romper esa racha la pasada campaña al vencer por 85-84 en el Roig Arena, que espera esta vez volver a dar alas a su equipo para seguir invictos y optar al liderato.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts, Brooks, Taylor, Mirotic y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Saint-Supéry, Cárdenas, Osetkowski, Moore, Gueye, Corbalán, Marí, Rivero y Sima.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Miller-McIntyre, Dorsey, Ward, Vezenkov y Jones --posible quinteto inicial--; Montero, Papanikolaou, Ndiaye, Milutinov, Joseph, Dunston, Hall y Fournier.

--ÁRBITROS: Difallah, Kowalski y Racys.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 21.00/#Vamos.