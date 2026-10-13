Valencia Basket se desploma ante Olympiacos

Nikola Mirotic con Valencia Basket - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha encajado este martes una dolorosa derrota en la prórroga ante el Olympiacos (97-102) en la quinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un partido en el que ha desperdiciado una renta de 28 puntos al comienzo del tercer cuarto, con el extaronja Jean Montero como verdugo, y no ha podido mejorar su mejor inicio histórico en la competición continental.

Después de fraguar ante el vigente campeón, el mejor ataque de Europa, una de las mejores primeras partes de la competición -con 25 puntos de renta-, con Nikola Mirotic imponiéndose en la lucha de gigantes ante Sasha Vezenkov, el inexplicable apagón de la segunda mitad convirtió la fiesta en una pesadilla.

Los de Georgios Bartzokas, expulsado en la segunda parte, se agarraron a la estelar actuación de Jean Montero, hasta el pasado curso en Valencia Basket, y de Evan Fournier; el dominicano acabó el choque con 26 puntos y un impresionante 35 de valoración, mientras que el francés contribuyó con 23 tantos. El partido se fue a la prórroga, donde Olympiacos consiguió firmar la mayor remontada de la historia de la Euroliga desde que hay registros, igualando lo sucedido en el Prokom Gdynia-Siena de 2012.

El arranque en el Roig Arena no pudo invitar más al optimismo. Un parcial de 10-0 hizo despegar a los de Xavi Albert, que mantuvieron a los griegos casi cinco minutos sin anotar. Un triple de Nathan Reuvers apagó el intento de reacción de su rival, y cuando el partido entró en una fase de intercambio de golpes, Nikola Mirotic se echó al equipo a la espalda para acabar el parcial con nueve puntos.

Y es que el conjunto 'taronja' defendió a la perfección a los hombres importantes de sus adversarios, forzando además cinco pérdidas, y castigó a Olympiacos con cinco triples en diez intentos en los primeros diez minutos, cerrados con un triple de Armoni Brooks (31-17).

Ya en el segundo cuarto, combatió su desacierto desde la línea de tres recurriendo al juego en la pintura, y la fiesta se prolongó. Un parcial de 6-0, con dos canastas de Reuvers y dos tiros libres de Mirotic -el máximo anotador de los suyos (11) en la primera parte-, pusieron el +19, y solo el extaronja Jean Montero -con 13 puntos al descanso- era capaz de responder al huracán valenciano.

Pero ni eso bastó a un equipo griego que vio cómo un triple de TJ Shorts sobre la bocina puso en pie el Roig Arena y estableció la máxima ventaja del encuentro, un +25, antes de marcharse a vestuarios (59-34). Los de Xavi Albert enfilaban el túnel tras haber perdido un único balón.

Un triple de Brooks en la reanudación amenazaba con acercar el +30 (62-34), pero entonces, llegó el apagón. El conjunto heleno respondió con un parcial de 8-0, y aunque Valencia frenó la sangría desde la línea de personal, un nuevo 10-0 para los griegos les volvió a meter en el partido (66-52). Tras un tiro de tres de Mirotic, Evan Fournier anotó cinco puntos que redujeron la desventaja a 12 puntos, con la que se afrontaría el último cuarto.

Fournier y Montero se echaron el equipo a la espalda y Kostas Papanikolaou capitaneó el intento de remontada de un Olympiacos que olió el miedo de los 'taronja', a los que les costó encontrar canasta. Nikola Milutinov, a falta de dos minutos y medio para el final, puso por primera vez por delante al cuadro visitante (83-84).

Un tiro libre de Sasha Vezenkov permitió a los de Georgios Bartzokas establecer el +3 con solo 35 segundos por jugarse (86-89), y tras la canasta de Reuvers era Montero el que mantenía la renta. TJ Shorts, a falta de seis segundos, empató la contienda (90-90), que se marchó a la prórroga después de que el dominicano fallase el intento de triple final de los griegos.

Ya en el tiempo extra, Montero enterró por completo las esperanzas de su exequipo, que con un 0 de 4 en tiros de campo vio cómo se le escapaba un partido que tenía prácticamente ganado. El jueves, recibirá de nuevo en el Roig Arena a Maccabi Rapyd Tel Aviv.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 97 - OLYMPIACOS, 102 (59-34, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts (16), Brooks (14), Taylor (15), Osetkowski (3) y Sako (-) --quinteto inicial--; Puerto (6), Reuvers (13), Saint-Supéry (-), Cárdenas (4), Moore (7), Mirotic (19) y Rivero (-).

OLYMPIACOS: Miller-McIntyre (3), Ward (5), Vezenkov (14), Fournier (23) y Milutinov (7) --quinteto inicial--; Montero (26), Papanikolaou (9), Dorsey (2), Ndiaye (11), Joseph (-), Hall (-) y Jones (2).

--PARCIALES: 31-17, 28-17, 12-25, 19-31 y 7-12.

--ÁRBITROS: Difallah, Kowalski y Racys. Eliminaron a Jones y a Rivero por faltas personales.

--PABELLÓN: Roig Arena.