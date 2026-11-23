Archivo - El base del Valencia Basket TJ Shorts disputando el encuentro ante el Olympiacos de Euroliga 2026-27. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se mide este martes en el Roig Arena (20.30 horas) al Panathinaikos en la jornada 14 de la Fase Regular de la Euroliga 2026-27, en un duelo en el que los 'taronja' buscarán no aflojar el ritmo y mantenerse líder de la clasificación por cuarta fecha consecutiva frente a un rival directo y que busca revancha tras el tenso 'playoff' del año pasado.

El conjunto de Xavi Albert afronta su segundo partido consecutivo como local en busca de afianzar su gran inicio y mejorar su 10-3 ante un 'PAO' que está tercero con 9-4 y de vuelta a la Capital del Turia donde la pasada campaña hincó la rodilla en los cuartos de final de la máxima competición continental pese a haber ganado en el feudo valenciano los dos primeros choques.

Desde esa fecha, el Valencia Basket ha mantenido su nivel y sigue en unos puestos altos, al igual que el Panathinaikos, que llega con Zeljko Obradovic a los mandos y menos fiable lejos del OAKA, y con un 'viejo conocido' en sus filas como el escolta Brancou Badio, que regresa a la que fue su casa durante dos años.

Badio fue una de las armas que el Valencia Basket usó el año pasado para tratar de detener a Kendrick Nunn, jugador que continúa siendo determinante en las filas del equipo griego, que mantiene a su nómina de estrellas, reforzada por jugadores como Sylvain Francisco o Guerschon Yabusele.

De todos modos, las opciones de victoria de los pupilos de Xavi Albert no dependerá únicamente de su capacidad para contener el arsenal ofensivo de los griegos, sino también de saber mantener su buen ritmo también en ataque. Pese a ser uno de los equipos más anotadores de la competición con más de 94 puntos por partido y que menos pérdidas de balón comete, los locales tendrán que superar una exigente prueba ante una defensa con el 'sello Obradovic' y que concede menos de 80 puntos por choque.

Por ello, la figura del base TJ Shorts, en este caso motivado por querer mostrarse ante un Panathinaikos donde no brilló el año pasado, será clave en la dirección del juego, sobre todo porque es el máximo asistente con 5,8 asistencias por encuentro y es uno de los jugadores más valorados de esta Fase Regular. El director de juego tendrá un bonito duelo con Francisco, mientras que Nikola Mirotic y Kameron Taylor tendrán sus particulares 'batallas' con Yabusele y Nigel Hayes-Davis.

En el apartado de las bajas, el técnico valenciano no podrá contar con Nate Reuvers ni con Jasiel Rivero, cuya aportación en el rebote ofensivo había adquirido una especial importancia, dos jugadores interiores importantes ante el poderío físico de un pívot como Mathias Lessort. En este sentido, espera que Neal Sako dé un nivel parecido al del triunfo del pasado jueves ante la Virtus Bolonia (92-87).

Por su parte, el Panathinaikos aterriza en el Roig Arena después de asaltar otra cancha complicada como el Zalgirio Arena donde batió con autoridad al Zalgiris por 72-87, mostrando su capacidad defensiva y poniendo fin a un pequeño momento de dudas tras dos derrotas seguidas ante la Virtus a domicilio y en casa ante el Barça frente al que dejó escapar más de diez puntos de ventaja en el cuarto final.

El 'PAO' sufre algo más a domicilio como demuestra también la contundente derrota encajada en Estambul ante el Anadolu Efes por 83-68 y visitará un Roig Arena donde el año pasado lo pasó mal con dos derrotas claras, 81-64 en el quinto y definitivo partido, y 102-84 en la Fase Regular, y dos victorias en los 'playoffs' por un estrecho margen.

"Panathinaikos está claro que es uno de los favoritos al título en Euroliga. Todos sabemos de su capacidad, de su potencia y de la plantilla que tienen. Respecto a nuestro momento, más allá de la victoria, lo mejor son las sensaciones, la confianza cuando se ve que el juego fluye, que todo el mundo se va engranando en lo que se quiere", apuntó Albert en declaraciones facilitadas por el club.

FICHA TÉCNICA

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts, Saint-Supéry, Taylor, Osetkowski y Sako --pposible quinteto inicial--; Cárdenas, Moore, Puerto, Brooks, Corbalán, Gueye, Mirotic y Marí.

PANTAHINAIKOS: Francisco, Nunn, Hayes, Bonga y Lessort --posible quinteto inicial--; Yabusele, Grant, Badio, Mitoglou, Hernangómez, Fall Sloukas y Rogkavopoulos.

--ÁRBITROS: Belosevic, Koljensic y Saulius Racys

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/M+ Vamos.